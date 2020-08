Tin tức 24h qua: Một bệnh nhân COVID-19 ở Quảng Trị tuyệt thực, đòi về nhà

Thứ Tư, ngày 12/08/2020 20:00 PM (GMT+7)

Một bệnh nhân COVID-19 ở Quảng Trị tuyệt thực, đòi về nhà; Đội trưởng CSGT đấm, chửi bới người vi phạm bị đình chỉ công tác… là những tin nóng 24h qua.

Công bố 14 ca nhiễm COVID-19, trong đó 1 ca ở Hà Nội chưa rõ nguồn lây

Chiều 12/8, Bộ Y tế công bố 14 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca tại Việt Nam lên 880.

Trong 14 ca nhiễm mới có 11 ca tại Đà Nẵng, 2 ca Quảng Nam và 1 ca được ghi nhận ở Hà Nội là nam bệnh nhân V.D.B, 63 tuổi, quê quán ở Bình Giang, Hải Dương.

Ông B. đến nhà con gái ở quán bia hơi Lộc Vừng, có địa chỉ tại xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Chiều cùng ngày, tại cuộc họp trực tuyến Thường trực Chính phủ với các bộ và các địa phương về phòng chống dịch COVID-19, ông Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội cho biết, từ ngày 25/7 đến nay, Hà Nội có 30 ca bệnh, trong đó 8 ca trong cộng đồng và 22 ca nhập cảnh từ các khu vực cách ly tập trung. Đặc biệt, Hà Nội phát hiện 1 ca mắc mới là người dân của tỉnh Hải Dương - ông V.D.B đã đi lại nhiều nơi, thăm khám tại bệnh viện ở Hà Nội.

Theo điều tra ban đầu, bệnh nhân này không có mối liên hệ với vùng dịch Đà Nẵng, chưa rõ nguồn lây bệnh.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, Việt Nam ghi nhận ca thứ 17 tử vong do nhiễm COVID-19 và bệnh lý nên nặng là bệnh nhân 431 (BN 431), nam giới, 55 tuổi, địa chỉ: Hòa Khánh Bắc – Liên Chiểu – Đà Nẵng.

Tổ trưởng CSGT đấm, chửi bới người vi phạm bị đình chỉ công tác

Ngày 12/8, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Công an thị xã Quảng Yên đã tạm đình chỉ công tác đối với anh Hoàng Văn Sơn - Tổ trưởng tổ công tác của Đội CSGT - Công an thị xã Quảng Yên để xác minh, làm rõ hành vi đấm và chửi mắng lái xe vi phạm như trong clip được đăng tải trên mạng xã hội Facebook.

CSGT khống chế tài xế vi phạm.

Cụ thể, vào 18h10 ngày 9/8, Công an thị xã Quảng Yên nhận được tin báo của người dân có 1 xe ô tô tải vận chuyển than trái phép đang di chuyển tại đoạn đường từ cảng Ba Son, dọc theo đường bờ đê đi khu Bãi, phường Quảng Yên, (thị xã Quảng Yên).

Tổ công tác sau đó tuần tra và phát hiện xe ôtô tải BKS 14C-170.18 đang vận chuyển hàng hóa nghi là than, phương tiện cơi nới kích thước, thành thùng, không phủ bạt nên ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế không dừng xe mà bỏ chạy.

Tổ công tác tổ chức truy đuổi và sau đó dừng được chiếc xe. Tổ công tác đã yêu cầu lái xe xuống để làm việc nhưng lái xe không chấp hành mà cố thủ trong cabin.

Sau đó, 1 người đàn ông (tự nhận là bố đẻ của lái xe) đã đi đến, kéo anh Sơn (đang bám ở cửa xe bên lái) xuống đường nên Tổ công tác đã khống chế. Thấy vậy, lái xe đã xuống xe xô đẩy cán bộ trong Tổ công tác.

Anh Sơn khống chế, quật ngã lái xe, trong quá trình khống chế đã có hành vi đấm và lời nói chửi mắng lái xe. Sau đó, Tổ công tác đã đưa 2 người vi phạm về trụ sở công an thị xã làm viêc.

Sau khi nhận được thông tin, Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an thị xã Quảng Yên củng cố hồ sơ, tài liệu, làm rõ vụ việc.

Một bệnh nhân COVID-19 ở Quảng Trị tuyệt thực, đòi về nhà

Sáng 12/8, lãnh đạo Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị đang điều trị cho 5 bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2, gồm các bệnh nhân 749, 750, 633, 861, 862. Đến thời điểm này, sức khỏe của các bệnh nhân trên vẫn ổn định, không sốt, ho và không bị tổn thương phổi. Riêng bệnh nhân 749, 750, 833 có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2.

Lãnh đạo Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh cho hay, có một vấn đề khiến các y bác sĩ đang điều trị tại bệnh viện này lo lắng là bệnh nhân 862 (là nữ, 66 tuổi, ngụ thôn Ruộng, xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa) không hợp tác, bỏ ăn 4 bữa và đòi về nhà. Bệnh nhân này là người đồng bào dân tộc Vân Kiều (là mẹ của bệnh nhân 632, đã tử vong vào chiều 11/8).

Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi, nơi đang điều trị cho 5 bệnh nhân mắc Covid-19

Trước đó, từ ngày 2 đến 7/ 8, bệnh nhân 862 đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị để chăm sóc con trai của mình là bệnh nhân 832 (là nam, 37 tuổi). Trong thời gian ở bệnh viện, bệnh nhân lưu trú tại Khoa Nội tổng hợp (phòng 609, tầng 6, tòa nhà G) và thường xuyên di chuyển nhiều nơi của khu nhà G. Bệnh nhân thường đến căn tin bệnh viện và các hàng quán xung quanh để nhận cơm, cháo.

Ngày 8/8, bệnh nhân được chuyển đến cách ly, theo dõi tại Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh.

Đêm nay, Việt Nam đón mưa sao băng đẹp nhất năm 2020

Theo Hội Thiên văn học trẻ Việt Nam (VACA), đêm 12 rạng sáng 13/8 sẽ diễn ra trận mưa sao băng lớn và đẹp nhất năm mang tên mưa sao băng Perseids.

Mưa sao băng Perseids thường xuất hiện trên bầu trời mỗi năm 1 lần trong khoảng thời gian từ 23/7 tới 22/8 hằng năm. Thời gian mưa sao băng sẽ đạt cực điểm thường rơi vào đêm 12 rạng sáng 13/8.

Mưa sao băng Persides là trận mưa sao băng lớn và đẹp nhất năm 2020. Ảnh minh họa VACA.

Mưa sao băng Perseids được đặt tên theo Perseus - một vị anh hùng trong thần thoại của Hy Lạp. Perseus là chàng dũng sĩ với chiến công lớn nhất là giết quái vật tóc rắn Medusa, giải cứu công chúa Andromera.

VACA cho biết thêm, rạng sáng 13/8 sẽ là lúc gần cực điểm nhất của mưa sao băng Perseids. Thời gian quan sát lý tưởng nhất là sau 1h sáng.

Người xem hãy nhìn về bầu trời phía Đông Bắc và tìm chòm sao Perseus. Chòm sao này có lẽ không dễ xác định với người chưa có kinh nghiệm, do đó, cách đơn giản nhất là nhìn lên bầu trời Đông Bắc với góc nhìn 30-50 độ tính từ mặt đất.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự "tú bà" vụ HLV thể hình bán dâm 18 triệu

Liên quan đến vụ nam HLV thể hình bán dâm cho quý cô 22 tuổi, ngày 12/8, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên, TP.Hà Nội cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án Môi giới mại dâm, đồng thời tạm giữ hình sự Nguyễn phương Thảo (SN 1999, trú phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng) để điều tra về hành vi Môi giới mại dâm.

Thảo là nghi phạm môi giới cho cô gái trẻ mua dâm huấn luyện viên (HLV) thể hình tên Kiên (SN 1990, tạm trú TP.Hà Nội, tên nhân vật đã được thay đổi).

Tú bà Nguyễn Phương Thảo.

Trước đó, ngày 28/7, qua mạng xã hội, Thảo đã nhận lời một vị khách nữ muốn tìm người bán dâm là nam giới nên đã giới thiệu Kiên với giá tiền là 18 triệu đồng. Thảo sau đó thông báo cho Kiên với giá 12 triệu đồng, cá nhân Thảo đút túi 6 triệu đồng. Chiều 4/8, khi cuộc mây mưa đang diễn ra thì Kiên bị lực lượng chức năng bắt quả tang. Ngay sau đó, Thảo cũng đến trụ sở công an đầu thú.

Về mối quan hệ với Thảo, Kiên khai nhận quen biết qua mạng xã hội, cả 2 chưa từng gặp nhau ngoài đời.

