Tin tức 24h qua: Giám đốc cùng 2 thuộc cấp ở trung tâm sát hạch lái xe ở Hòa Bình bị khởi tố

Giám đốc cùng 2 thuộc cấp ở trung tâm sát hạch lái xe ở Hòa Bình bị khởi tố

Ngày 21/3, VKSND tỉnh Hòa Bình phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Viết Tuấn, Giám đốc Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ ở xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình), về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, theo quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Cùng tội danh trên, cơ quan tố tụng khởi tố Đỗ Hồng Quân, Tổ trưởng Giáo viên dạy lý thuyết, và Nguyễn Ngọc Khuyên, Tổ trưởng Giáo viên thực hành, thuộc trung tâm này.

Lực lượng chức năng đọc lệnh bắt tạm giam các đối tượng. (ảnh: CAND)

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với 3 bị can nêu trên. Sau khi VKSND tỉnh phê chuẩn, công an thi hành lệnh khám xét nơi làm việc, nơi ở của những người liên quan.

Được biết, trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ được Sở Giao thông vận tải Hòa Bình cấp phép đào tạo lái xe các hạng B, C. Trong quá trình hoạt động, lãnh đạo trung tâm đã cho phép tuyển người có đủ điều kiện để tập huấn và ký hợp đồng làm giáo viên đào tạo sát hạch lái xe. Tuy nhiên, nhiều giáo viên ký hợp đồng nhưng không trực tiếp giảng dạy, mà chỉ đứng tên trên hồ sơ, tài liệu.

Để hợp thức hóa hồ sơ, lãnh đạo trung tâm được cho là đã chỉ đạo cấp dưới giả mạo chữ ký, thông tin để ghi khống nội dung vào một số tài liệu liên quan đến công tác đào tạo, sát hạch.

Cảnh sát giải cứu người phụ nữ bị người tình khống chế ép "quan hệ" 3 lần

Công an TP Thủ Dầu Một đã có báo nhanh về vụ việc một phụ nữ bị người đàn ông khống chế nhiều giờ tại một căn nhà trên đường D12, phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Theo cơ quan công an, nghi phạm là Nguyễn Chí Tâm - 35 tuổi; ở xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Tâm có quan hệ tình cảm với chị L.T.S. - 36 tuổi; ở phường Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức, TP HCM - từ năm 2021 đến nay.

Căn nhà nơi chị S. ở sáng 21-3 vẫn được công an bảo vệ hiện trường

Thời gian gần đây, giữa Tâm và chị S. thường xảy ra mâu thuẫn nên chị đòi chia tay. Tâm không chịu và nhiều lần dọa giết chị.

Ngày 20-3, Tâm leo tường nhà, mở cửa vào phòng ngủ của chị S. khống chế. Mặc cho nạn nhân không đồng ý nhưng Tâm vẫn thực hiện hành vi quan hệ tình dục.

Tiếp đó, Tâm yêu cầu chị S. phải chuyển cho mình 300 triệu đồng để làm ăn. Do không đủ tiền, chị S. chỉ chuyển 10 triệu đồng.

Trưa cùng ngày, bạn chị S. tới nhà thì phát hiện sự việc nên trình báo công an.

Khi công an có mặt, Tâm không chấp hành cũng không nghe lời khuyên của lực lượng làm nhiệm vụ mà vẫn tiếp tục khống chế S. để thực hiện quan hệ tình dục trái ý muốn lần thứ 3 với chị.

Đối tượng này còn lấy dây điện bóc vỏ, kéo quanh phòng để cắm điện nhằm ngăn nạn nhân thoát ra và ngăn cản lực lượng công an giải cứu chị.

Đến khuya cùng ngày, Công an TP Thủ Dầu Một phối hợp với lực lượng Cảnh sát Cơ động tiếp cận từ nhiều hướng, sử dụng hơi cay để khống chế Tâm và giải cứu chị S..

Cục Đăng kiểm lên tiếng về đề xuất giãn chu kỳ kiểm định ô tô

Sau nhiều ý kiến liên quan đến việc giãn chu kỳ đăng kiểm, mới đây, Cục Đăng kiểm Việt Nam trình Bộ GTVT xem xét sửa đổi Thông tư 16/2021.

Xe ô tô gia đình, cá nhân dưới 7 năm sẽ được giãn chu kỳ đăng kiểm thêm 6 tháng (ảnh: Minh Tuyết).

Theo dự thảo, các loại xe gia đình, xe con cá nhân sản xuất dưới 7 năm kiểm định lần đầu sau 36 tháng, định kỳ 24 tháng, tăng 6 tháng mỗi giai đoạn so với hiện nay.

Các loại xe cũ, sản xuất trên 7 năm đến 15 năm (hiện nay là 12 năm) có chu kỳ kiểm định 12 tháng; xe trên 15 năm giữ nguyên định kỳ kiểm định 6 tháng.

Tương tự, xe kinh doanh vận tải trên 9 chỗ sản xuất đến 5 năm được giãn chu kỳ kiểm định lần đầu là 24 tháng, định kỳ 12 tháng, tăng 6 tháng so với hiện nay. Các loại xe sản xuất trên 5 năm vẫn áp dụng chu kỳ 6 tháng. Xe trên 9 chỗ sau 15 năm giữ nguyên chu kỳ 3 tháng.

Đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam giải thích, việc kéo dài chu kỳ đăng kiểm dựa trên thống kê, đánh giá từ cơ sở dữ liệu kiểm định, tần suất, môi trường hoạt động, mục đích sử dụng của từng loại phương tiện.

Diễn biến bất ngờ vụ "biệt phủ đẹp nhất Cà Mau"

Liên quan đến vụ “biệt phủ đẹp nhất Cà Mau” xây dựng trái phép, ngày 21/3, tin từ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau cho biết, đã có công văn phúc đáp gửi đến Sở Xây dựng tỉnh này về việc cho ý kiến xử lý đối với nội dung đơn cứu xét của chủ nhân căn “biệt phủ” là ông H.A.T.

Căn biệt phủ đẹp nhất Cà Mau xây dựng không phép gây xôn xao dư luận

Theo đó, văn bản nêu: Theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của TP Cà Mau thì vị trí 2 thửa đất này được quy hoạch một phần diện tích là đất ở nông thôn và đất nuôi trồng thủy sản. Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của TP Cà Mau đã được UBND tỉnh phê duyệt thì vị trí 2 thửa đất trên được cho phép chuyển mục đích sang đất ở nông thôn, tính từ mép đường quản lộ Phụng Hiệp vào 70m...

Trước đó, tài khoản Facebook có tên Ho Tap đã đăng nhiều hình ảnh, clip về quá trình xây dựng tòa nhà được giới thiệu là “biệt phủ đẹp nhất Cà Mau”. Ngay lập tức, thông tin trên đã khiến dư luận trầm trồ và không khỏi thán phục.

Tuy nhiên, khi các cơ quan chức năng vào cuộc thì xác định “biệt phủ” trên xây dựng trên phần đất chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Chính quyền địa phương đã đề nghị tạm ngừng thi công.

