Tin tức 24h qua: Gia cảnh của nữ giáo viên rơi xuống vực tử vong trên đường tới trường

Gia cảnh của nữ giáo viên rơi xuống vực tử vong trên đường tới trường

Chồng cô giáo Yến đang được cấp cứu tại bệnh viện

Vào khoảng 16h ngày 3/5, cô Mai Thị Yến – giáo viên Trường mầm non Đường Thượng, xã Đường Thượng (Yên Minh, Hà Giang) cùng chồng và con gái 4 tuổi di chuyển bằng xe máy từ thị trấn Yên Minh (huyện Yên Minh) lên điểm trường dạy học.

Tuy nhiên, trên đường tới trường gặp đoạn dốc trơn trượt, xe máy của vợ chồng cô Yến gặp sự cố mất phanh nên rơi xuống vực sâu.

Vụ tai nạn khiến cô Yến tử vong, còn người chồng bị thương được cấp cứu tại bệnh viện.

Nói về gia cảnh của cô Yến, bà Đào Thị Xuân - Hiệu trưởng Trường mầm non Đường Thượng, huyện Yên Minh (Hà Giang) cho biết, hai vợ chồng nữ giáo viên có 2 người con, con trai 10 tuổi đang học lớp 4, ở cùng ông bà nội, con gái nhỏ 4 tuổi, ở cùng bố mẹ tại xã Đường Thượng. Chồng cô Yến là giáo viên Trường tiểu học Đường Thượng.

Theo bà Xuân, cô Yến quê ở Hà Giang, còn chồng quê Phú Thọ. Do hai bên gia đình đều ở xa điểm trường, nên vợ chồng cô Yến cắm bản dạy học. Cuối tuần hoặc nghỉ lễ, cả hai vợ chồng mới về thăm gia đình.

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Minh cho hay, hiện tại việc hậu sự của cô Yến đã hoàn tất. Chồng cô Yến đã biết tin xấu về vợ mình, nhưng do bị đa chấn thương, đang cấp cứu tại bệnh viện, sức khoẻ còn yếu nên không thể về chịu tang. Người con đi cùng xe may mắn chỉ bị xước xát nhẹ, sức khỏe đã ổn định.

Công ty xổ số Bình Dương in sai thông tin lịch sử trên vé số

Tờ vé số tỉnh Bình Dương sai thông tin lịch sử

Sáng 6/5, trên mạng xã hội xôn xao về tờ vé số của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương có nội dung tuyên truyền lịch sử sai lệch.

Liên quan đến vấn đề này, sáng cùng ngày, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương Mai Thanh Bình thừa nhận thông tin tuyên truyền lịch sử trên tờ vé số phát hành ngày 5/5 có sai sót.

Theo đó, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương đã phát hành kỳ vé số ký hiệu 05K18, mở ngày 5/5/2023. Tuy nhiên, thông tin tuyên truyền trên tờ vé có sự sai sót như sau: chủ đề và nội dung tuyên truyền là “Kỷ niệm 69 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2023)” bị nhầm lẫn nội dung “Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không”.

Theo lãnh đạo công ty này, sự nhầm lẫn trên đã ảnh hưởng đến việc thông tin tuyên truyền lịch sử đến khách hàng, làm ảnh hưởng đến các cấp, các ngành của tỉnh Bình Dương. Ban Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương chân thành xin lỗi và nghiêm túc rút kinh nghiệm trong thời gian tới.

Việt Nam ghi nhận mức nhiệt kỷ lục 44,1 độ C

Người dân mưu sinh dưới tiết trời nắng gay gắt. Ảnh: PHI HÙNG

Chiều 6/5, kỷ lục mới về nhiệt độ đã được thiết lập tại Việt Nam.

Theo bảng thống kê nhiệt độ của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hôm nay, nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra ở nhiều nơi.

Theo đó, nhiệt độ lúc 13h ở phía Tây Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên phổ biến 37-40 độ C, có nơi trên 41 độ C.

Đơn cử, tại Lạc Sơn (Hòa Bình) 41,7 độ; Hòa Bình 41,3 độ C; Hồi Xuân (Thanh Hóa) 42,4 độ C; Quỳ Châu (Nghệ An) 42 độ C; Tương Dương (Nghệ An) 42,5 độ C; Tây Hiếu (Nghệ An) 42,5 độ C; Hương Khê (Hà Tĩnh) 41,3 độ C…

Đáng chú ý, ngày 20/4/2019 nhiệt độ tại trạm khí tượng Hương Khê (Hà Tĩnh) là 43,4 độ C, giá trị nhiệt độ cao nhất quan trắc tại Việt Nam.

Tuy nhiên sang đến hôm nay kỷ lục này đã bị phá vỡ tại trạm Hồi Xuân (Thanh Hóa) khi nhiệt độ lúc 16h là 43,8 độ C và cao nhất trong ngày trên 44,1 độ C.

Tổng cục Khí tượng thuỷ văn nhận định, với 44,1 độ C, đây sẽ là kỷ lục mới về nhiệt độ cao nhất đo được ở Việt Nam từ trước đến nay.

Cháy bãi xe tự phát giữa lúc trời nắng ở Hà Nội, nhiều ô tô bị thiêu rụi

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy

Ngày 6/5, Công an TP Hà Nội cho biết, vào trưa cùng ngày, người dân phát hiện đám cháy, cột khói cao hàng chục mét tại một bãi xe tự phát ở ngõ 37 Trần Quốc Hoàn (Cầu Giấy, Hà Nội).

Chỉ trong ít phút, đám cháy nhanh chóng lan vào các phương tiện và có nguy cơ lan trên diện rộng. Ngay sau đó, người dân và chủ cơ sở này đã dập lửa nhưng bất thành nên báo lực lượng cảnh sát.

Nhận được tin, lực lượng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Công an quận Cầu Giấy đã điều động phương tiện và cán bộ đến hiện trường dập lửa. Khoảng 20 phút sau, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Bãi trông giữ xe tự phát có diện tích khoảng trên 200m2, được dựng và quây tạm bằng khung sắt, lợp tôn. Thời điểm xảy ra hoả hoạn vào lúc giữa trưa, nhiệt độ ngoài trời khoảng trên 40 độ C.

Theo thống kê ban đầu, có khoảng 5 ô tô và nhiều xe máy bị ảnh hưởng bởi vụ cháy, không có thương vong về người.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/tin-tuc-24h-qua-gia-canh-cua-nu-giao-vien-roi-xuong-vuc-tu-vong-tren-...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/tin-tuc-24h-qua-gia-canh-cua-nu-giao-vien-roi-xuong-vuc-tu-vong-tren-uong-toi-truong-a606593.html