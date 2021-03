Tin tức 24h qua: GĐ Công an An Giang nói về vụ tội phạm chi 20 tỉ để "đẩy" mình đi

Thứ Tư, ngày 10/03/2021 20:00 PM (GMT+7)

Nguyên nhân bảo vệ BV Đa khoa Tuyên Quang hỗn chiến với người nhà bệnh nhân; Giám đốc Công an An Giang nói về vụ tội phạm chi 20 tỉ để "đẩy" mình đi;… là những tin tức nóng nhất trong ngày.

Giám đốc Công an An Giang nói về vụ tội phạm chi 20 tỉ để "đẩy" mình đi

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang. Ảnh: HD

Liên quan đến vụ dân buôn lậu chi 20 tỉ để chạy điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh An Giang, ngày 10/3, Giám đốc Công an tỉnh An Giang - Đại tá Đinh Văn Nơi cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã hoàn tất hồ sơ, chuyển sang VKSND cùng cấp phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nói về việc tội phạm chi tiền để điều chuyển công tác mình, Đại tá Nơi cho rằng điều này cho thấy công tác đấu tranh triệt phá tội phạm của lực lượng đã rất hiệu quả.

Trước đó, qua thời gian xác lập và thực hiện chuyên án, Công an tỉnh An Giang đã bắt giữ Trần Trí Mãnh (41 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH TM-SX Gia Thịnh). Khám xét công ty và nơi ơ Mãnh, công an đã thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ tùng xe gắn máy; nhớt các nhãn hiệu Kubota, Castrol.

Tại cơ quan công an, ngoài khai nhận hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả như trên, Mãnh còn khai báo việc đã chi tiền cho một số người để điều chuyển công tác Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang.

Theo đó Mãnh được một số người giao nhiệm vụ tìm người tác động để điều chuyển Đại tá Nơi sang địa bàn khác. Do đó Mãnh đã tìm đến Đào Ngọc Cảnh (64 tuổi, ngụ TP Đà Nẵng), Ngô Văn Trọng (48 tuổi, ngụ TP Đà Nẵng), Vũ Văn Quý (30 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh) và Hoàng Thị Tâm (54 tuổi, ngụ TP Hà Nội) nhờ thực hiện âm mưu.

Bốn người này ra giá 20 tỉ, trong 3 ngày sẽ lo được quyết định điều chuyển Đại tá Nơi nếu không sẽ trả tiền lại. Mãnh đã chuyển cho bốn người này 10 tỉ đồng nhưng cả bốn không thực hiện được âm mưu và bị lực lượng Công an tỉnh An Giang phát hiện, bắt giữ.

Nguyên nhân bảo vệ BV Đa khoa Tuyên Quang hỗn chiến với người nhà bệnh nhân

Nhóm bảo vệ tại Bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang “hỗn chiến” với người nhà bệnh nhân. Ảnh cắt từ clip.

Liên quan đến vụ việc một nhóm bảo vệ bệnh viện “hỗn chiến” với người nhà bệnh nhân xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang, sáng 10/3, đại diện Công an tỉnh Tuyên Quang cho hay, đơn vị đã chỉ đạo Công an TP Tuyên Quang vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc.

Theo biên bản làm việc của cơ quan công an, khoảng 14h ngày 9/3, anh Bùi Thanh Lượng (SN 1979) và anh Bùi Trí Linh (SN 1982), là anh em ruột, cùng trú huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) đưa mẹ đẻ đến khám tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

Khi đến bệnh viện, anh Linh không đeo khẩu trang nên anh Ngô Quốc Huy là nhân viên bảo vệ của công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Phương Đông STC đang làm nhiệm vụ tại bệnh viện nhắc nhở và yêu cầu khai báo y tế theo quy định.

Do anh Linh không chấp hành nên hai người xảy ra cãi cọ, xô xát. Ngay lập tức, các anh Nguyễn Kim Thưởng, Phan Tiến Mạnh, Trịnh Minh Trung (đều là nhân viên bảo vệ của Công ty STC đang làm nhiệm vụ tại bệnh viện) dùng gậy cao su, gậy rút bằng kim loại đánh anh Linh, anh Lượng.

Anh Linh, anh Lượng cũng đánh lại các bảo vệ. Hậu quả, anh Linh và anh Lượng bị thương nhẹ.

Nhận được tin báo Công an thành phố Tuyên Quang đã đến hiện trường đồng thời triệu tập những người liên quan đến trụ sở làm việc.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang đã quyết định chấm dứt hợp đồng với Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Phương Đông STC ngay từ ngày 10/3/2021.

Công an TP.HCM mời vợ ông Dũng "lò vôi" lên làm việc

Ông Dũng "lò vôi" và bà Nguyễn Phương Hằng

Trưa 10/3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM đã có giấy mời bà Nguyễn Phương Hằng (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đại Nam, vợ ông Huỳnh Uy Dũng, tức Dũng "lò vôi") lên làm việc.

Nội dung làm việc được cho là để làm rõ một số vấn đề liên quan đến đơn tố cáo của vợ chồng bà đối với ông Võ Hoàng Yên (SN 1975, quê Cà Mau, tạm trú tỉnh Bình Thuận).

Trong đơn tố cáo, bà Hằng yêu cầu khởi tố vụ án hình sự, điều tra ông Võ Hoàng Yên về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bà Phương Hằng tố ông Võ Hoàng Yên chiếm đoạt của bà hơn 200 tỉ đồng thông qua hoạt động cứu trợ đồng bào miền Trung; việc xây dựng một cơ sở thờ tự tại Bình Thuận và một số hoạt động khác.

Ông Đinh La Thăng bị đề nghị 12-13 năm tù

Ông Đinh La Thăng và các bị cáo khác tại tòa

Sáng 10/3, tại TAND TP Hà Nội, đại diện Viện KSND TP Hà Nội được nêu quan điểm xử lý 12 bị cáo trong vụ án thất thoát 543 tỷ đồng tại dự án nhiêu liệu sinh học Ethanol Phú Thọ.

Theo đó, mức án đại diện viện kiểm sát đề nghị tuyên cho các bị cáo như sau:

Đinh La Thăng - nguyên Chủ tịch PVN từ 12 – 13 năm tù, tổng hợp hình phạt các vụ án trước bằng 30 năm tù.

Trịnh Xuân Thanh – nguyên Chủ tịch PVC từ 11 – 12 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” và 10 – 11 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, tổng hợp hình phạt là 21 – 23 năm tù. Ngoài ra, cần cộng các bản án trước của Thanh để buộc bị cáo này nhận án tù chung thân.

Bị cáo Đỗ Văn Hồng - nguyên Chủ tịch PVC Kinh Bắc từ 6 - 7 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, tổng hợp thêm án đã tuyên trong vụ Xơ sợi Đình Vũ bằng từ 19 – 20 năm tù.

Các bị cáo khác bị kiểm sát viên xác định có hành vi loại bỏ một số tiêu chí để liên danh nhà thầu của PVC có khả năng trúng thầu, việc này vi phạm các quy định về pháp luật xây dựng, đấu thầu… dẫn tới dự án bị dừng thi công lần lượt bị đề nghị mức án từ 30 tháng đến 8 năm tù.

Đồng thời tất cả các bị cáo liên đới phải bồi thường 543 tỷ đồng cho PVB và hơn 13 tỷ đồng cho PVC.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-24h-qua-gd-cong-an-an-giang-noi-ve-vu-toi-pham-chi-20-ti-de-day-minh-di-50202110319593557.htm