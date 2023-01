Tin tức 24h qua: ​​​​​​​Đội tuyển Việt Nam được thưởng lớn sau trận hòa Thái Lan

Đội tuyển Việt Nam được thưởng lớn sau trận hòa Thái Lan

Ngay sau trận hòa 2-2 trên sân Mỹ Đình trước Thái Lan tại chung kết lượt đi AFF Cup 2022 vào tối 13/1, đội tuyển Việt Nam đã được Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) thưởng nóng 1 tỷ đồng.

Tuyển Việt Nam hòa kịch tính Thái Lan trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022

Đây chắc chắn sẽ là nguồn động lực để thầy trò HLV Park Hang-seo nỗ lực hơn trong trận chung kết lượt về trên sân Thái Lan.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, đội tuyển Việt Nam đã được thưởng tổng cộng 5 tỷ đồng.

Cụ thể, số tiền này gồm 1,5 tỷ đồng sau trận thắng Indonesia ở bán kết lượt về, 500 triệu đồng cho trận hòa Indonesia ở bán kết lượt đi, thắng Lào được 500 triệu đồng, thắng Malaysia được thưởng 1 tỷ đồng và thắng Myanmar được thưởng 500 triệu đồng.

Ở trận chung kết lượt đi, đoàn quân áo đỏ đã sớm có bàn vươn lên dẫn trước nhờ công của Tiến Linh sau pha bay người đánh đầu đẹp mắt ở hiệp 1.

Tuy nhiên sang đến hiệp 2, “Voi chiến” bất ngờ vùng lên tấn công và liên tiếp có được hai pha lập công để dẫn ngược 2-1.

Gần cuối trận, Văn Thanh có tình huống tỏa sáng bằng cú sút xa uy lực để mang về trận hòa quý giá cho đội tuyển Việt Nam.

Theo kế hoạch, vào lúc 12h40 ngày 14/1, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ di chuyển sang Thái Lan để chuẩn bị cho trận chung kết lượt về diễn ra vào ngày 16/1.

Cần cẩu cứu hộ gặp sự cố trong nỗ lực đưa thi thể bé trai lọt trụ bê tông 35m lên mặt đất

Hiện trường vụ bé trai rơi xuống trụ công trình cầu Rọc Sen tại Đồng Tháp

Sáng 14/1, đã bước sang ngày thứ 15 nỗ lực đưa bé trai rơi xuống trụ công trình cầu Rọc Sen (xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) sâu 35m lên mặt đất, UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, Tổ cứu nạn, cứu hộ công trình cầu Kênh Rọc Sen vẫn đang tiếp tục đào đất bằng gầu cạp kết hợp gầu ngoạm bên ngoài ống vách. Hiện tại đã cắt xong 3 đầu cọc bê tông, đã hạ và đang hàn lắp đặt khung chống tầng 6.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, trong thời gian đào, cần cẩu 80 tấn bị trục trặc đường ống dẫn dầu, Tổ Điều hành tại công trường đã điều động 2 nhóm thợ sửa chữa, 1 nhóm từ công trường lân cận sang để sửa chữa ngay trong buổi chiều (ngày 13/1) và 1 nhóm từ Tp.HCM xuống để trực bảo trì đảm bảo cho cẩu hoạt động liên tục.

Trước đó khoảng 11 giờ 30 giờ ngày 31/12, bé Thái Lý Hào Nam (10 tuổi) cùng các bạn trong xóm vào công trình cầu nằm trên đường tỉnh lộ 857, xã Phú Lợi để nhặt sắt. Lúc đi qua công trình đang thi công, bé Nam lọt xuống trụ bê tông rỗng bên trong, đường kính 25 cm, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m.

Lực lượng chức năng địa phương đã đưa nhiều máy móc, thiết bị chuyên dụng vào hiện trường để hỗ trợ gia đình giải cứu cháu bé. Tuy nhiên, do móng cọc bê tông đã được đóng sâu trong lòng đất, nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Miền Bắc sắp chuyển rét hại, nhiều khả năng xuất hiện băng tuyết

Không khí lạnh mạnh tràn về khiến miền Bắc chuyển mưa rét. Ảnh minh họa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (14/01), một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống nước ta.

Trên đất liền, khoảng gần sáng và ngày 15/01, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc và Trung Trung Bộ.

Từ ngày 15/1, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời chuyển rét; từ chiều và đêm 15/01 đến khoảng ngày 18/01, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại; vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9-12 độ, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6-9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C; khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến 11-14 độ C; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến 14-17 độ C.

Từ đêm 14/01 đến ngày 15/01, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Từ ngày 15-18/01, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Xác định được đối tượng chỉnh sửa, phát tán clip sai sự thật "nữ sinh viên HUFLIT bị xâm hại"

Ngày 14/1, Cơ quan điều tra hình sự Quân khu 7 đã công bố quyết định khởi tố vụ án hình sự các đối tượng đưa thông tin sai sự thật qua việc phát tán clip cho rằng "sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP HCM đang học giáo dục quốc phòng - an ninh tại Trường Quân sự Quân khu 7 nhảy lầu tự tử do bị xâm hại".

Theo đó, vụ việc xảy ra vào ngày 11/1 tại Trung tâm giáo dục Quốc phòng - An ninh Trường Quân sự Quân khu 7 đã gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của Quân đội và Trường Quân sự Quân khu 7.

Sau khi xác định có dấu hiệu tội phạm “Tội đưa trái phép thông tin mạng máy tính”, cơ quan điều tra hình sự Quân khu 7 quyết định khởi tố vụ án hình sự "Tội đưa tin trái phép thông tin mạng máy tính" xảy ra tại Trung tâm giáo dục Quốc phòng - An ninh Trường Quân sự Quân khu 7.

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP HCM tổ chức họp báo về vụ việc hôm chiều 12-1

Hiện các cơ quan chức năng đã xác định được các đối tượng trực tiếp chỉnh sửa, đăng tải, phát tán các clip chưa được kiểm chứng trên các nền tảng mạng xã hội. Phòng Điều tra Hình sự Quân khu 7 tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng để sớm làm sáng tỏ sự việc, xử lý đúng người, đúng tội.

Lời khai của nhân viên quán karaoke bắn 2 người tử vong

Ngày 14/1, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Bắc Ninh cho biết, đã phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đối với Lê Nguyễn Minh Tuấn (SN 2003, trú thôn Quang Minh, xã Quang Trung, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) về hành vi Giết người.

Lê Nguyễn Minh Tuấn tại trụ sở công an.

Theo VKSND tỉnh Bắc Ninh, Tuấn là nhân viên của quán karaoke Hương Xuân - Sky có địa chỉ tại phường Đồng Ngàn, TP Từ Sơn. Trong quá trình làm việc, Tuấn cho rằng anh Thiềm (SN 1990, trú TP Hải Phòng - là quản lý quán) thường xuyên gây áp lực, chửi mắng Tuấn. Khoảng 0h15 ngày 13/1, khi anh Thiềm đang ngồi ở khu vực quầy bar của quán, Tuấn đã dùng súng bắn tử vong anh Thiềm tại chỗ. Gây án xong, Tuấn bỏ trốn đến một nhà nghỉ và bị cơ quan công an phát hiện, bắt giữ.

Tại trụ sở công an, Tuấn tiếp tục khai nhận trước khi sát hại anh Thiềm, đối tượng đã bắn tử vong anh Viện (SN 2001, trú huyện Vụ Bản) vào khoảng 21h tối 12/1 tại tỉnh Nam Định. Qua test nhanh, Lê Nguyễn Minh Tuấn được xác định dương tính với ma tuý tổng hợp.

