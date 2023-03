Tin tức 24h qua: Diễn biến mới vụ người đẹp ngồi xe Jeep cắm cờ nước ngoài, tài xế mặc rằn ri

Diễn biến mới vụ người đẹp ngồi xe Jeep cắm cờ nước ngoài, tài xế mặc rằn ri

Hình ảnh nhiều người đẹp ngồi trên các xe Jeep gây xôn xao dư luận

Liên quan đến vụ việc nhiều người đẹp tham gia cuộc thi ngồi trên xe Jeep treo cờ nước ngoài, hết kiểm định gây xôn xao dự luận, sáng 14/3, ông Hoàng Văn Phúc, Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An cho biết, đây là sự việc đáng tiếc, xảy ra ngoài mong muốn.

Nguyên nhân do ban tổ chức, đơn vị sự kiện và các cơ quan chức năng được giao nhiệm vụ chưa bao quát hết các hoạt động của cuộc thi. Khi phát hiện sự việc, thị xã đã yêu cầu dừng hành trình di chuyển của đoàn xe.

Trước đó, ngày 12/3, một số tài khoản Facebook đăng tải hình ảnh về một đoàn xe "lạ" được cho là "hộ tống" dàn thí sinh tham gia cuộc thi người đẹp dạo phố.

Các hình ảnh đăng tải cảnh nhiều người đẹp mặc quần đen, áo phông trắng đứng trên xe Jeep có treo cờ nước ngoài, bên cạnh các xe Jeep nói trên có dàn môtô "khủng" hộ tống. Điều khiển xe Jeep là những người đàn ông mặc trang phục rằn ri.

Sau khi hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội khiến dư luận xôn xao. Nhiều người cho rằng những hình ảnh này là không phù hợp vì đây là hoạt động của cuộc thi Lễ hội Áo dài Hoa cúc biển, diễn ra tại thị xã Cửa Lò, Nghệ An.

Công an Quảng Ninh thông tin điều tra 2 cán bộ thuế Hải Phòng liên quan tới vụ án mua bán trái phép hóa đơn

Ông Nguyễn Đình Đương bị lực lượng chức năng dẫn giải khỏi nhà riêng

Chiều 14/3, Công an tỉnh Quảng Ninh cho hay, liên quan đến vụ án hình sự "Trốn thuế; Mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Quảng Ninh và Hải Phòng, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã làm rõ hành vi nhận hối lộ của một số cán bộ thuộc Chi Cục thuế huyện Cát Hải, TP Hải Phòng để cho một số đối tượng trong vụ án thành lập công ty "ma" chuyên mua bán trái phép hoá đơn.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 13/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp; khám xét nơi làm việc, chỗ ở của Nguyễn Đình Đương, Chi Cục trưởng Chi cục thuế huyện Cát Hải (TP Hải Phòng); Đỗ Thanh Hoài, nhân viên Chi cục, về hành vi “Nhận hối lộ”.

Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin thêm, trong vụ án hình sự "Trốn thuế; Mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Quảng Ninh và Hải Phòng, đến nay, Cơ quan điều tra đã khởi tố 7 đối tượng khác gồm bị can gồm Trương Văn Nam, Trương Xuân Đước, Nguyễn Thị Ngọc Anh; Đỗ Thị Mỹ Châu, Lê Văn Định, Vũ Thị Vinh và Đỗ Hữu Ca (cựu giám đốc Công an TP Hải Phòng) về các tội danh liên quan.

Nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ Bình Định xây nhà trái phép trên đồi để đọc sách

Căn nhà của ông Tân xây dựng trái phép trên đất rẫy. Ảnh: QN

Sáng 13/3, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Tân, nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định thừa nhận, căn nhà được xây dựng kiên cố trên khu đồi thuộc núi Suối Trầu, khu vực 5 (phường Quang Trung, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) là của ông.

Khu vực đất gần 5.000m2 được ông mua lại của người dân vào năm 2014.

Sau khi mua đất, ông xây dựng một căn nhà cấp 4 khoảng 40-50m2 trên diện tích đất rẫy đã mua. Tuy nhiên, sau đó vợ ông cho đổ bê tông công trình nên bị phạt hành chính 5 triệu đồng và bị tháo dở phần bê tông của căn nhà.

Ông Tân thừa nhận việc xây dựng căn nhà như vậy là không đúng quy định. Theo ông, thời điểm năm 2015, tình trạng xây dựng trái phép, mua bán đất ở khu vực này diễn ra phức tạp. Có nhiều công trình, cả khách sạn được xây dựng mà không hề có giấy phép; tình trạng mua bán đất diễn ra phức tạp.

“Có người nói tôi xây nhà là để kinh doanh nhà hàng, khách sạn là không đúng. Đường đi lại khó khăn, khách nào tới đấy mà xây dựng khách sạn, tôi chỉ xây căn nhà để đọc sách, dưỡng bệnh”, ông Tân nói.

Ông Tân làm Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định từ năm 2012 và về hưu cuối năm 2018.

Chiều 13/3, ông Đoàn Thanh Bình, Đội trưởng Đội Trật tự đô thị TP Quy Nhơn cho biết, tất cả các trường hợp xây dựng sai phép đã có hồ sơ xử lý. “Ngày mai, phòng TNMT TP Quy Nhơn sẽ họp và có kết luận, có gì sẽ thông báo lại cho báo chí”, ông Bình nói.

Công an làm việc với 2 người liên quan vụ clip đổ canh vào bát dưới đất cho học sinh ăn

Người đàn ông đổ canh ra hai cái bát dưới đất cho học sinh ăn (Ảnh cắt từ clip)

Liên quan đến clip đổ canh vào bát dưới đất cho học sinh ăn, Công an huyện Mèo Vạc (Hà Giang) đã mời chủ kênh tiktok “Lang thang Việt Nam" và thầy giáo Dương Anh Tuấn đến trụ sở, để làm rõ việc đăng hình ảnh không đúng sự thật, phản cảm lên mạng xã hội.

Theo đó, vào ngày 9/3, anh Bùi Minh Tuấn, (SN 1996, ở Quảng Ninh) là chủ kênh tiktok “Lang thang Việt Nam” đưa lên mạng xã hội clip cảnh các thầy, cô giáo Điểm trường Bờ Sông xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc, cho các em học sinh ăn ở sân trường không có chiếu, không có mái che. Do lúc đó trong phòng học thầy, cô đang dọn dẹp vệ sinh, chưa có không gian cho học sinh ngồi ăn.

Việc thầy giáo Dương Anh Tuấn cho các em học sinh ăn như vậy là không đúng chuẩn mực, không phù hợp và thiếu tôn trọng học sinh, thiếu vệ sinh an toàn thực phẩm, lời nói và hành động có dấu hiệu cường điệu hóa, không đúng sự thật và không có cơ sở.

Khi nắm được thông tin, Công an huyện Mèo Vạc đã mời 2 cá nhân trên đến trụ sở để làm việc. Tại đây, cả 2 đã cam kết sẽ không để tình trạng vi phạm như trên xảy ra và cam kết gỡ bỏ, xóa và đính chính lại thông tin nội dung clip trên.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/tin-tuc-24h-qua-dien-bien-moi-vu-nguoi-ep-ngoi-xe-jeep-cam-co-nuoc-ng...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/tin-tuc-24h-qua-dien-bien-moi-vu-nguoi-ep-ngoi-xe-jeep-cam-co-nuoc-ngoai-tai-xe-mac-ran-ri-a597886.html