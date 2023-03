Tin tức 24h qua: Diễn biến mới vụ đánh nhầm người vì nghe theo nhóm Youtuber ủng hộ bà Phương Hằng;

Diễn biến mới vụ đánh nhầm người vì nghe theo nhóm Youtuber ủng hộ bà Phương Hằng

Ngày 3/3, bị hại Đinh Thị Chiên (Vụ đánh nhầm người vì nghe theo nhóm Youtuber ủng hộ bà Phương Hằng) đã có đơn kháng cáo cho rằng cấp sơ thẩm đã vi phạm thủ tục tố tụng và đã bỏ lọt tội phạm khi không xem xét trách nhiệm của những Youtuber có liên quan.

Trước đó, bị cáo Vũ Văn Thịnh đã làm đơn kháng cáo xin hưởng án treo.

Bị cáo Vũ Văn Thịnh kháng cáo xin được hưởng án treo. Ảnh: HOÀNG GIANG

Xét xử sơ thẩm ngày 21/2, TAND quận Gò Vấp, TP.HCM đã tuyên phạt Thịnh một năm tù về tội cố ý gây thương tích, buộc bồi thường cho bị hại Đinh Thị Chiên 74,5 triệu đồng.

Đây là vụ án xảy ra và từng gây xôn xao dư luận hồi tháng 2/2022 khi một nhóm Youtuber được biết là ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng đã gọi Thịnh tới để hành hung bà Đinh Thị Lan (người từng tố cáo bà Phương Hằng, em gái bà Chiên) nhưng lại hành hung nhầm người.

Những người là Youtuber có mặt tại hôm xảy ra vụ án sau đó bị xử phạt hành chính về các hành vi tổ chức thuê, xúi giục, kích động người khác gây rối trật tự công cộng.

Câu được cá khủng, dài 1,5m trên sông Sê San

Ngày 3/3, ông Nguyễn Chất Sâm, chủ khu du lịch sinh thái Farmstay Sâm Phát, thị trấn Ia Ly, huyện Chư Păh, cho biết một công nhân của khu du lịch đã câu được con cá lăng đuôi đỏ khủng ngay trên lòng hồ sông Sê San.

Con cá có cân nặng 20 kg, dài 1,5 mét. Người câu được con cá này là anh Rơ Châm Jum, người Jrai, ngụ ở thị trấn Ia Ly.

Con cá lăng khủng dài hơn 1,5 mét được câu trên sông Sê San. Ảnh: SP.

Ông Sâm cho biết thêm, ngoài con cá lăng dài 1,5 mét này, nhóm công nhân của ông còn câu được ba con cá khác nặng dưới 10 kg. Tổng cộng bốn con cá nặng hơn 40 kg được khách mua hết với giá 350.000 đồng/kg. Thường những con cá lăng to sẽ được khách ưu tiên mua với giá cao hơn.

Theo ông Sâm, cá lăng đuôi đỏ, nhất là những con cá to rất khó để câu được. Thịt cá rất chắc, thơm.

Bắt tạm giam Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 50-05V

Tối 3/3, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Đình Quân (SN 1961, ngụ quận 7, nguyên Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 50-05V).

Liên quan đến vụ án, Công an TP HCM cũng tạm giam 10 người khác là nhân viên Trung tâm Đăng kiểm 50-05V có trụ sở trên đường Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình.

Các bị can này bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về các tội “Nhận hối lộ”, “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”, “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Công an TP HCM thực hiện lệnh tạm giam ông Quân và các nhân viên

Theo thông tin ban đầu, ông Quân đã cùng những người khác cấu kết để nhận hối lộ khi thực hiện quy trình cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tại Trung tâm Đăng kiểm 50-05V (thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam).

3 người rơi xuống giếng tử vong

Chiều 4/3, ông Đặng Đình Vinh - Chủ tịch UBND xã Quang Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh - cho hay trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 3 người tử vong.

Trước đó, khoảng 9 giờ sáng 4/3, anh Trần Quốc T. (SN 1999) và em ruột là Trần Thị Ngọc B. (SN 2003) - ngụ thôn Ban Long, xã Quang Lộc - cùng người cháu là Nguyễn Quang H. (SN 2012, ngụ xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc) câu cá tại giếng nước phía Bắc của làng.

Trong lúc câu cá, cả 3 người bị trượt chân rơi xuống giếng. Sự việc sau đó đã được người dân phát hiện, báo cho người thân các nạn nhân và chính quyền địa phương.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Gần 4 giờ sau, vào khoảng 12 giờ 45 phút trưa 4/3, lực lượng chức năng đã vớt được thi thể 3 nạn nhân.

Bảo mẫu bạo hành bé 17 tháng tuổi tử vong mong được tha thứ

Ngày 4/3, Cơ quan điều tra Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thị An (SN 1993) và Nguyễn Thị Lành (SN 1994), cùng trú tại thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên, Hà Nội để điều tra về việc bạo hành bé trai 17 tháng tuổi tại cơ sở trông giữ trẻ.

Tại Công an huyện Thường Tín, hai đối tượng An và Lành đều bật khóc khi làm việc với công an.

An khai nhận, bản thân tốt nghiệp trung cấp sư phạm và cũng được huấn luyện kỹ năng chăm sóc trẻ. An cũng có hai con, cháu lớn 11 tuổi, cháu nhỏ 6 tuổi.

Tại buổi làm việc, An luôn thể hiện sự mệt mỏi, mất bình tĩnh khi nhắc đến bé trai 17 tháng tuổi. An bày tỏ sự cắn dứt, xin gia đình nạn nhân tha thứ để có thể làm lại cuộc đờ.

An tỏ ra mệt mỏi, ăn năn hối hận và liên tục xin lỗi gia đình nạn nhân.

Về phía Nguyễn Thị Lành, đối tượng khai nhận đi làm thuê từ năm 2019. Cách đây gần một năm, Lành và An mới lấy lại cơ sở trông trẻ trên để làm chung. Lành cũng có 2 con nhỏ sinh năm 2019 và 2020.

Lành cho biết, so với các bạn khác thì cháu Đ. hơi chậm, chưa nói được, vận động, đi lại chậm, yếu hơn hơn các bạn khác.

Lành cho rằng bản thân không ném bé xuống mà chỉ đẩy bé do cháu chạy ra ngoài khóc, gọi mãi không vào nên mới làm vậy. Lành bật khóc và cho biết, bản thân đã nhận thức được hành vi của mình với cháu Đ. là sai.

Nguyễn Thị Lành khai nhận sự việc.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/tin-tuc-24h-qua-dien-bien-moi-vu-anh-nham-nguoi-vi-nghe-theo-nhom-you...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/tin-tuc-24h-qua-dien-bien-moi-vu-anh-nham-nguoi-vi-nghe-theo-nhom-youtuber-ung-ho-ba-phuong-hang-a596400.html