Tin tức 24h qua: Đánh bạc tại công sở, 4 cán bộ Chi cục dự trữ nhà nước bị khởi tố

Làm rõ phát ngôn của tiến sĩ Đặng Anh Quân trong vụ Nguyễn Phương Hằng

Ông Đặng Anh Quân trong một lần đến Công an TP HCM làm việc

Ngày 2/2, một nguồn tin cho biết ,VKSND TP HCM đã ra quyết định trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung vụ án "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" do bị can Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, CEO Công ty CP Đại Nam) và đồng phạm thực hiện.

Theo nguồn tin, VKSND TP HCM đề nghị công an cùng cấp điều tra bổ sung một số vấn đề then chốt của vụ án như phát ngôn của tiến sĩ luật Đặng Anh Quân. VKSND TP HCM yêu cầu làm rõ nhiều vấn đề vì sao không khởi tố tiến sĩ Đặng Anh Quân.

Đánh bạc tại công sở, 4 cán bộ Chi cục dự trữ nhà nước bị khởi tố

Ngày 2/2, tin từ Công an huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hà Trung đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 cán bộ thuộc Chi cục dự trữ Nhà nước huyện Hà Trung về hành vi "Đánh bạc".

Trước đó, ngày 27/1 (tức ngày 6 Tết), Công an huyện Hà Trung phát hiện và bắt quả tang 4 người đang đánh bài ăn tiền dưới hình thức đánh bài "liêng" tại phòng nghỉ của Chi cục dự trữ Nhà nước huyện Trung (đóng tại tiểu khu 3, thị trấn Hà Trung). Tại chỗ, công an thu giữ tại chiếu bạc 13.850.000 đồng, 1 bộ bài tú lơ khơ 52 cây.

Danh tính 4 người bị bắt quả tang gồm: Lê Bá Long (SN 1969); Bùi Bách Linh (SN 1977); Lưu Quang Điệp (SN 1982) và Vũ Văn Dũng (SN 1983), những người trên đều là cán bộ Chi cục dự trữ Nhà nước huyện Hà Trung.

Kỷ luật Phó Chủ tịch và 4 nguyên lãnh đạo UBND Thái Nguyên

Thủ tướng kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên.

Thủ tướng vừa ban hành các quyết định kỷ luật Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Lê Quang Tiến và 4 nguyên lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên.

Theo đó, Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về đảng.

Thủ tướng cũng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Dương Ngọc Long, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên; ông Vũ Hồng Bắc, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên; ông Nhữ Văn Tâm, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên; ông Đoàn Văn Tuấn, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên.

Lý do là các cán bộ này đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về đảng.

Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố các quyết định của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thi hành kỷ luật Đảng đối với các cán bộ trên.

Diễn biến mới vụ hiệu trưởng nhắn tin nội dung nhạy cảm với nữ giáo viên

Tài khoản Facebook đăng tải thông tin cho rằng thầy Đoàn nhắn tin “yêu thương” với nữ giáo viên (ảnh chụp màn hình Facebook trước đó)

Chiều 2/2, UBND huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau đã có văn bản về việc tổ chức kiểm điểm các cá nhân liên quan đến thông tin “thầy hiệu trưởng nhắn tin gạ tình nữ giáo viên” lan truyền trên mạng xã hội trước đó.

Theo đó, Chủ tịch UBND huyện Cái Nước đã giao Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp cùng Phòng GD-ĐT và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với ông Lê Văn Đoàn, Hiệu trưởng một trường tiểu học trên địa bàn về tin nhắn có nội dung nhạy cảm, không phù hợp với quy tắc ứng xử của nhà giáo, nhất là người cán bộ lãnh đạo trong cơ sở giáo dục...

Bên cạnh đó, giao nhà trường tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với nữ giáo viên H.T.T.N. do cung cấp thông tin báo chí chưa đúng sự thật với nội dung cho rằng ông Đoàn đã có hành động chèn ép bà là nguyên nhân dẫn đến bức xúc, chia sẻ tin nhắn trên với bạn bè. Từ đó, làm ảnh hưởng đến uy tín tập thể nhà trường và gây dư luận không tốt.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/tin-tuc-24h-qua-anh-bac-tai-cong-so-4-can-bo-chi-cuc-du-tru-nha-nuoc-...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/tin-tuc-24h-qua-anh-bac-tai-cong-so-4-can-bo-chi-cuc-du-tru-nha-nuoc-bi-khoi-to-a592048.html