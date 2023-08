Tin tức 24h qua: Đang trồng ngô, đôi vợ chồng bất ngờ cuốc trúng cổ vật

Đang trồng ngô, đôi vợ chồng bất ngờ cuốc trúng cổ vật

Chiếc trống đồng màu xanh, bị sứt một góc rộng khoảng 20cm. Ảnh: Cổng thông tin điện tử huyện Mèo Vạc

Ngày 9/8, theo Cổng thông tin điện tử huyện Mèo Vạc (Hà Giang), một đôi vợ chồng người địa phương vừa phát hiện một chiếc trống đồng cổ.

Theo đó, vào khoảng 15h ngày 3/8, trong lúc đi nương trồng ngô, vợ chồng anh Nông Văn Yên (41 tuổi) và chị Nùng Thị Lo (42 tuổi), trú tại xã Nậm Ban bất ngờ cuốc trúng vật thể lạ ở độ sâu khoảng 15cm.

Khi đào lên, anh chị phát hiện đó là chiếc trống đồng cổ nên đã thông báo cho chính quyền.

Hiện chính quyền địa phương đã xuống kiểm tra, xác minh và hướng dẫn người dân công tác quản lý, bảo vệ, đảm bảo trống đồng được giữ gìn nguyên vẹn.

Trưởng công an xã đấm, đá, còng tay người dân ở Bình Phước

Trưởng Công an xã Bình Sơn có hành vi đánh người dân

Chiều 9/8, đại tá Lâm Văn Long, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Phước đã ký văn bản thông tin về việc cán bộ công an đánh một người dân trên địa bàn. Theo đó, xác định cán bộ công an có hành vi dùng tay đấm, chân đạp và còng tay một người dân là trung tá Lê Huy Cao, Trưởng Công an xã Bình Sơn, huyện Phú Riềng.

Theo đó, vào khoảng 6h ngày 8/8, Công an xã Bình Sơn nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, phát hiện tại lề đường liên thôn thuộc thôn Phú Châu (xã Bình Sơn, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước) có 1 xe ba gác máy nằm ở dưới mương nước không có người trông coi, nghi là tài sản trộm cắp.

Nhận được tin báo, công an đã tới hiện trường đưa xe về trụ sở để xác minh, làm rõ.

Thấy vậy, anh Đậu Ngọc Hoàn (SN 1995, nhà gần hiện trường) đi đến ngồi lên xe ba gác máy và nhận là xe của mình mua, không phải xe trộm cắp nên cản trở không cho mang xe đi. Do đó, trung tá Lê Huy Cao, Trưởng Công an xã Bình Sơn đã bực tức và có hành vi dùng tay đấm, chân đạp và còng tay anh Hoàn.

Xét thấy trung tá Cao có hành động chưa đúng chuẩn mực khi làm việc với quần chúng nhân dân, không đúng điều lệnh và văn hoá ứng xử của ngành Công an gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của lực lượng Công an nhân dân, Công an tỉnh Bình Phước quyết định đình chỉ công tác đối với trung tá Cao để xác minh, làm rõ.

Truy tố cựu giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Ninh

Cựu Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Ninh Vũ Liên Oanh.

Ngày 9/8, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 17 bị can vụ án vi phạm quy định về đấu thầu, đưa và nhận hối lộ, nâng khống giá thiết bị xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Quảng Ninh.

Cơ quan công tố xác định, các bị can lợi dụng chức vụ can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu, thông thầu, gian lận bằng cách cố ý làm sai lệch thông tin, cung cấp thông tin không trung thực làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu. Hành vi của các bị can dẫn đến sự không minh bạch trong đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng.

Với hành vi nêu trên, nhóm bị can ở Sở GD&ĐT gồm Vũ Liên Oanh, Ngô Vui, Hà Huy Long, Phạm Thị Hạnh; nhóm bị can NSJ gồm Hoàng Thị Thúy Nga, Trần Thị Thanh Xuân, Ngô Mạnh Hùng và các nhân viên khác cùng bị truy tố tội “Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ngoài ra, sau khi trúng thầu, Nga đã trực tiếp hoặc chỉ đạo nhân viên đưa hối lộ cho Vũ Liên Oanh, Ngô Vui, Hà Huy Long tổng số tiền hơn 30 tỷ đồng. Trong đó, Vũ Liên Oanh nhận 14 tỷ đồng, Ngô Vui nhận 14,8 tỷ đồng, Hà Huy Long nhận 1,36 tỷ đồng.

Hành vi nhận tiền của Oanh, Ngô Vui, Hà Huy Long tuy không có sự bàn bạc từ trước, nhưng việc nhận tiền lặp đi lặp lại nhiều lần sau mỗi lần các bị can thông đồng, tạo điều kiện cho Nga và Công ty NSJ trúng thầu trái quy định.

Do đó, VKSND Tối cao truy tố 3 bị can này thêm tội “Nhận hối lộ” và truy tố bị can Nga thêm tội “Đưa hối lộ”.

Đáng chú ý, bà Oanh cùng 2 thuộc cấp bị viện kiểm sát truy tố tội nhận hối lộ ở khung hình phạt cao nhất lên đến tử hình.

Cô gái xinh đẹp vào phòng cưới trộm 8 chỉ vàng của bạn thân

Phạm Thị Mỹ Duyên tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Cẩm Thủy

Ngày 9/8, tin từ Công an huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ việc trộm cắp tài sản xảy ra tại một đám cưới trên địa bàn huyện.

Qua điều tra, Công an huyện Cẩm Thủy xác định Phạm Thị Mỹ Duyên (SN 1999; ngụ xã Lương Ngoại, huyện Bá Thước, bạn thân của cô dâu) là nghi phạm gây ra vụ trộm cắp trên.

Tại cơ quan công an, Mỹ Duyên bước đầu khai nhận, sau khi dự tiệc cưới xong, Duyên vào phòng cưới của cô dâu chú rể để chụp ảnh. Tuy nhiên, không thấy cặp vợ chồng trẻ, Duyên liền mở tủ đồ rồi trộm 8 chỉ vàng, bỏ vào túi xách riêng của mình.

