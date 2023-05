Tin tức 24h qua: Đang tổ chức tiệc cưới, cô dâu chú rể và khách hoảng loạn tháo chạy

Đang tổ chức tiệc cưới, cô dâu chú rể và khách hoảng loạn tháo chạy

Hai nhóm thanh niên dùng hung khí rượt đuổi nhau trong đám cưới (Ảnh cắt từ clip).

Ngày 19/5, mạng xã hội chia sẻ clip 2 nhóm thanh niên cầm hung khí lao vào hỗn chiến trong đám cưới khiến nhiều người hoảng vía.

Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra vào ngày 18/5, tại nhà hàng Đầm Sen Water Park nằm trên đường Hòa Bình, phường 3, quận 11 (TP.HCM).

Đoạn clip dài gần 1 phút ghi lại cảnh 2 nhóm thanh niên cầm ghế, hung khí rượt đuổi nhau khiến cô dâu, chú rể và hàng chục người trong đám cưới hoảng loạn bỏ chạy.

Trao đổi với phóng viên, đại diện Công an quận 11 xác nhận có vụ việc trên, 2 nhóm tham gia hỗn chiến có quen biết nhau và nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn tiền bạc. Rất may không có ai bị thương.

Sau khi vụ việc xảy ra, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 11 và các đơn vị liên quan đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để làm rõ.

Qua truy xét, công an đã bắt giữ một số người tham gia hỗn chiến để lập hồ sơ, xử lý về hành vi hủy hoại tài sản và gây rối trật tự công cộng; đồng thời truy tìm 2 người có liên quan.

Ban công tác đại biểu Quốc hội trả lời về sự vắng mặt của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành

Sáng 19/5, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì cuộc họp báo trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV.

Với trường hợp của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, báo chí đặt câu hỏi việc đến thời điểm hiện tại, Chính phủ có báo cáo Quốc hội về lý do tại sao Phó Thủ tướng vắng mặt trong một thời gian dài, không tham gia điều hành như vậy không? Nếu vắng mặt dài như vậy, Quốc hội sẽ xem xét thế nào về trường hợp này, nhất là kỳ họp thứ 6 tới, ông Thành dự kiến là thành viên Chính phủ sẽ được lấy phiếu tín nhiệm?...

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành. Ảnh: Chinhphu.vn

Trả lời vấn đề này, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy Ban Thường vụ Quốc hội cho biết, về trường hợp Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, theo quy định của Trung ương về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị và nghị quyết của Quốc hội, việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn, Quốc hội sẽ lấy phiếu tín nhiệm với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu và phê chuẩn.

Ông Tuấn Anh cho hay, theo quy định, trước 45 ngày dự kiến diễn ra kỳ họp, Ủy Ban Thường vụ Quốc hội sẽ quyết định danh sách người lấy phiếu tín nhiệm chính thức. Ông Lê Văn Thành là Phó Thủ tướng Chính phủ, theo Luật Tổ chức Chính phủ, Phó Thủ tướng sẽ làm nhiệm vụ theo quy định và sự phân công của Thủ tướng, chịu trách nhiệm trước Thủ tướng.

Bé trai 2 tuổi đi lạc trong rừng suốt 6 giờ

Sau gần 6 giờ đi lạc, cháu bé được tìm thấy trong rừng trong tình trạng khỏe mạnh và bình tĩnh. Ảnh bạn đọc cung cấp

Ngày 18/5, theo thông tin từ UBND thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương (Lào Cai), cháu bé bị lạc là Vương Truyền H (SN 2021) - con trai anh Vương Truyền Ngàn.

Trước đó, khoảng 18h ngày 17/5, bố cháu đi làm về nên cháu ra chơi với bố, ông bà đi nấu cơm tối. Sau đó anh Ngàn đi lên rừng cách nhà 500m mà không để ý là con trai cũng đi theo.

Đến bữa cơm, ông bà chạy ra không thấy cháu đâu, vội đi tìm và hốt hoảng nhờ hàng xóm, lực lượng chức năng địa phương tìm giúp nhưng không có kết quả.

Lực lượng chức năng đã huy động khoảng 200 người gồm công an, thanh niên địa phương, hàng xóm, người thân... mang đèn vào rừng tìm cháu bé.

Sau gần 6 giờ đi lạc, qua trích xuất các hình ảnh camera của một số hộ dân gần đó, đến 0h ngày 18/5, các lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đã tìm thấy bé trai 2 tuổi.

Tình trạng của cháu khỏe mạnh, bình thản, không kêu khóc sợ hãi, người vẫn lành lặn.

Lời khai của người chồng bị tố bạo hành vợ bầu 7 tháng như thời trung cổ

Chị B.T.T.G sau khi trốn về quê Kiên Giang đã tố bị chồng bạo hành như thời trung cổ trong thời gian mang bầu tháng thứ 7. Ảnh: Nhật Huy

Ngày 19/5, Công an huyện Kim Thành (Hải Dương) thông tin, cơ quan điều tra địa phương đã mời anh T.V.L (SN 1986, ở thôn Quỳnh Khê 2, xã Kim Xuyên) đến trụ sở làm việc sau khi chị B.T.T.G (SN 1987, quê Kiên Giang, vợ anh T.V.L) tố bị chồng bạo hành dã man như thời trung cổ.

Tại cơ quan công an, anh T.V.L bước đầu khai trong quá trình sinh sống tại địa phương, vợ chồng anh có xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát.

Người chồng thừa nhận có đánh vợ nhưng chỉ dùng dây thắt lưng, phủ nhận việc dùng móc phơi quần áo, dùng dây điện hay hơ lửa kim loại dí vào người vợ.

Lãnh đạo Công an huyện Kim Thành cho biết, đơn vị cũng đã thu giữ một số đồ vật được cho là vật chứng có liên quan vụ việc. Đồng thời, đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ những thông tin liên quan vụ việc, trưng cầu giám định thương tích. Từ đó, làm căn cứ đánh giá, để tiến hành các bước giải quyết vụ việc tiếp theo.

Công an huyện Kim Thành cũng đã liên lạc, gửi giấy mời chị B.T.T.G (đã về quê Kiên Giang) trở lại địa phương để cung cấp thông tin, phối hợp với cơ quan điều tra làm rõ vụ việc. Người phụ nữ này xác nhận với cơ quan công an sẽ trở lại địa phương vào ngày 22/5 để phối hợp điều tra, xác minh.

