Tin tức 24h qua: Cựu Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh lĩnh án 15 năm tù

Cựu Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh lĩnh án 15 năm tù

Các bị cáo tại phiên tòa

Chiều 17/10, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã đưa ra mức án đối với bị cáo Vũ Liên Oanh - cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Quảng Ninh cùng 16 đồng phạm trong vụ án “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” và “Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh.

Theo đó, bị cáo Vũ Liên Oanh, bị tuyên phạt 6 năm tù về tội “Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và 9 năm tù về “Nhận hối lộ”, tổng hình phạt chung là 15 năm tù.

Hoàng Thị Thúy Nga – Chủ tịch Công ty NSJ Group, bị tuyên phạt 8 năm tù tội “Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và 12 năm về tội “Đưa hối lộ”, tổng hợp hình phạt chung là 20 năm tù.

Các bị cáo còn lại nhận các mức án từ 24 tháng – 15 năm tù.

Đang bán quần áo, cô gái bị người đàn ông lao vào cửa hàng đâm tử vong

Hiện trường vụ án

Ngày 17/10, đại diện Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, nghi phạm sát hại cô gái trong cửa hàng quần áo trên Phố Trần Hưng Đạo, TP Bắc Ninh là N.V.H. (SN 1986, ở Phổ Yên Thái Nguyên).

Nạn nhân là chị N.T.P. (SN 1996, ở Đại Từ, Thái Nguyên).

Theo đại diện PC02 tỉnh Bắc Ninh, vào khoảng 15h chiều cùng ngày, chị P đang bán quần áo trong cửa hàng trên phố Trần Hưng Đạo thì bị một người đàn ông đâm nhiều nhát vào người khiến nạn nhân tử vong.

Vị này cho hay, vào cuộc điều tra, công an xác định nghi phạm gây án là H. Người này làm việc cho một hãng taxi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Giữa nghi phạm và nạn nhân có quan hệ tình cảm được 3 năm.

“H. đã có vợ và 3 con, còn nạn nhân cũng có một con gái khoảng 4 tuổi”, đại diện PC02 nói và cho biết, nguyên nhân ban đầu xác định xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, nạn nhân muốn chấm dứt mối quan hệ.

Quá trình truy bắt nghi phạm, PC02 nhận được thông tin phát hiện ô tô của H. đỗ trên cầu Thanh Trì (Hà Nội). Tại đây, người dân nhìn thấy một người đàn ông từ trên xe ô tô bước ra và nhảy xuống sông Hồng.

Tối cùng ngày, lãnh đạo UBND xã Đông Dư (huyện Gia Lâm, Hà Nội) cho biết, công an xã này đã nhận tin báo từ Công an tỉnh Bắc Ninh về việc đang truy bắt nghi phạm sát hại cô gái ở TP Bắc Ninh. Theo công an, tài xế nghi nhảy cầu Thanh Trì có liên quan đến vụ án mạng cô gái bị sát hại ở Bắc Ninh. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm.

Diễn biến mới vụ Phó giám đốc sở ở Ninh Bình xưng "mày, tao" với dân

Hình ảnh ông Nguyễn Tiến Dũng (áo nâu) xưng "mày, tao" khi đi thực thi công vụ

Chiều 17/10, một lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) tỉnh Ninh Bình, người có những phát ngôn thiếu chuẩn mực, xưng "mày, tao" khi thực thi công vụ, đã nhận lỗi và tới nhà xin lỗi người dân.

Quá trình ông Dũng tới nhà người dân có lãnh đạo huyện, xã đi cùng. Tuy nhiên, khi ông Dũng đến nhà chị N.T.T. (ngụ xã Phú Sơn, huyện Nho Quan) để xin lỗi thì chị này đi buôn bán nên không có nhà. Sau đó, ông Dũng đến trụ sở UBND xã Phú Sơn ngồi viết lời xin lỗi với nội dung rất cầu thị và mong gia đình tha thứ cho hành động không đúng của ông.

"Ông Dũng đã nhờ Bí thư Đảng ủy xã Phú Sơn chuyển thư xin lỗi tới tay gia đình chị T. và trao đổi lại khi gia đình chị T. về thì ông sẽ tới trực tiếp"- lãnh đạo tỉnh Ninh Bình thông tin.

Vị lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình cho biết thêm ông Dũng là cán bộ thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình quản lý, cơ quan đã yêu cầu ông Dũng có giải trình cụ thể để có các bước xem xét tiếp theo.

Nghi đuổi theo trộm trên cao tốc, người đàn ông rơi xuống đất tử vong

Vị trí người đàn ông tử vong

Sáng 17/10, người dân phát hiện một người đàn ông nằm bất động dưới đường 963, đoạn dưới dạ cầu cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây (phường Phú Hữu, TP Thủ Đức). Kiểm tra thì thấy trên người đàn ông có vết trầy xước, đã tử vong, nghi do rơi từ cao tốc xuống.

Trên cao tốc có một ô tô đậu theo hướng TP HCM đi tỉnh Đồng Nai, chiều cao tính từ mặt đường cao tốc xuống dưới đường khoảng 10m.

Nhận tin báo, Công an phường Phú Hữu cùng Công an TP Thủ Đức và các lực lượng đến làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Công an xác định nguyên nhân tử vong không phải do tai nạn giao thông. Trước đó, có thể nạn nhân dừng ô tô trên cao tốc rồi đi vệ sinh. Sau đó, có một nhóm đến trộm tài sản trên ô tô. Người đàn ông phát hiện, đuổi theo rồi rơi xuống đất tử vong.

