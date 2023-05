Tin tức 24h qua: Cô giáo mầm non tát bé trai 31 cái trong lúc ăn gây phẫn nộ

Cô giáo mầm non tát bé trai 31 cái trong lúc ăn gây phẫn nộ

Ngày 24/5, Trường mầm non Tuổi Ngọc (phường An Bình, TP Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai) đã quyết định chấm dứt hợp đồng với cô giáo Nguyễn Thị Bích Hường vì hành vi bạo hành bé trai 2 tuổi trong giờ ăn trưa.

Quang cảnh lớp học nơi xảy ra sự việc

Trước đó, bà Nguyễn Thị Thảo (33 tuổi, ngụ TP Biên Hoà) phản ánh lên công an phường An Bình về việc con trai 2 tuổi bị bạo hành, ngược đãi tại trường mầm non Tuổi Ngọc.

Vào cuộc, công an phường đã mời nhà trường, cô giáo Bích Hường lên làm việc cùng phụ huynh.

Làm việc với cơ quan chức năng, cô giáo Hường thừa nhận trong giờ ăn trưa ngày 17/5, cô có dùng tay đánh bé trai. Từ camera trích xuất của nhà trường xác định, cô Hường đã tát bé trai 2 tuổi bằng tay tổng số 31 lần vào má trái.

Ngày 24/5, Công an huyện Kim Thành (Hải Dương) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn Luân (SN 1986, ở xã Kim Xuyên, Kim Thành, Hải Dương) về tội “Cố ý gây thương tích” và “Hành hạ vợ”.

Tỉ lệ thương tật của chị Giao là 29%

Theo kết quả điều tra, từ tháng 4/2021, Trần Văn Luân và chị Bùi Thị Tuyết Giao (SN 1987, ở xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) đăng ký kết hôn và sống tại thôn Quỳnh Khê 2, xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

Luân và chị Giao đã có một con chung, hiện chị Giao đang mang thai con thứ hai khoảng 7 tháng tuổi. Cách đây khoảng 2 đến 3 tháng, do mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình, Luân nhiều lần đánh đập, hành hạ chị Giao.

Luân dùng tay, chân, lược chải tóc, thắt lưng da một đầu có khóa bằng kim loại, dây nồi cơm điện… thậm chí lấy móc treo quần áo bằng kim loại hơ qua lửa để đánh chị Giao.

Tại bản kết luận giám định xác định, chị Giao có 62 vết bỏng da, 143 vết xước da, bầm tím trên khắp cơ thể (vết dài nhất lên tới 12cm). Tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể là 29%.

Ngày 24/5, đại diện Ban giám hiệu Trường tiểu học Thanh Bình (TP Hải Dương) cho biết, cơ quan công an vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nam sinh N.S.T (lớp 4C) tử vong sau buổi biểu diễn văn nghệ, xảy ra hơn một tháng trước.

Trước đó, chiều 18/4, Trường tiểu học Thanh Bình (TP Hải Dương) tổ chức ngày hội “Đọc và trải nghiệm” chào mừng ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2023.

Trong ngày hội có chương trình văn nghệ, cháu N.S.T (SN 2013) tham gia biểu diễn trên sân khấu cùng các bạn học sinh khác. Ngay sau buổi biểu diễn, giáo viên của nhà trường đi qua khu vực sau sân khấu thì phát hiện nam sinh N.S.T bất tỉnh trên sàn nên đã cùng mọi người gọi xe cấp cứu đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cấp cứu.

Sự việc được nhà trường báo cáo Phòng GD&ĐT TP Hải Dương, UBND phường Thanh Bình, cơ quan công an và phụ huynh học sinh.

Đến chiều cùng ngày, em N.S.T được bệnh viện cùng gia đình chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương. Sau 19 ngày điều trị tích cực, em N.S.T đã không qua khỏi, tử vong ngày 7/5.

Đại diện Ban giám hiệu Trường tiểu học Thanh Bình cho biết, cơ quan công an cũng đã vào cuộc điều tra, tuy nhiên, đến nay nhà trường và phụ huynh học sinh chưa được thông báo về kết quả điều tra, nguyên nhân.

Bà Nguyễn Phương Hằng chỉ còn 1 luật sư bào chữa

TAND TP.HCM đã có thông báo về việc bà Nguyễn Phương Hằng từ chối 8 luật sư (LS) bào chữa cho mình.

Trước đó, ngày 17/5, bà Hằng đã có đơn từ chối 8 LS bào chữa. Đơn này đã được Trại tạm giam Chí Hòa chuyển đến TAND TP.HCM. Hiện tại, bà Phương Hằng chỉ còn một người bào chữa là LS Hồ Nguyên Lễ.

Bà Nguyễn Phương Hằng

Trước đó, TAND TP.HCM từng dự kiến kế hoạch xét xử vụ án của bà Hằng từ ngày 1/6/2023 đến ngày 5/6/2023, quyết định xét xử chưa được tống đạt cho bị cáo và người tham gia tố tụng trong vụ án.

Tuy nhiên, do thời gian dự kiến xét xử trùng với kế hoạch xét xử của nhiều vụ án đã lên lịch xét xử trước đó, đồng thời vụ án có nhiều luật sư tham gia chưa được tiếp cận hồ sơ nên kế hoạch dự kiến xét xử có thay đổi.

Theo cáo trạng, đây là vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân do bà Nguyễn Phương Hằng cùng bốn đồng phạm thực hiện.

