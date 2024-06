Tin tức 24h qua: Bắt 6 cầu thủ CLB bóng đá Bà Rịa - Vũng Tàu

Quốc hội kiện toàn nhiều vị trí nhân sự cấp cao

Dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, ngày 6/6, Quốc hội đã họp xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng hoa chúc mừng tân Phó thủ tướng Lê Thành Long. Ảnh: Phạm Thắng

Quốc hội nghe Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày hai Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội, gồm: Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau đó, Quốc hội thảo luận và biểu quyết thông qua các Nghị quyết liên quan.

Với 465/467 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (bằng 95.89% tổng số ĐBQH), Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh được Quốc hội bầu giữ chức Phó chủ tịch Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026.

468/469 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (bằng 96.10% tổng số ĐBQH) Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Thành Long và Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lương Tam Quang.

Quốc hội cũng biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và an ninh đối với ông Lương Tam Quang bằng hình thức biểu quyết điện tử. Kết quả, có 455/455 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (bằng 100% tổng số ĐBQH có mặt).

Chiều cùng ngày, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì Lễ công bố và trao quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thuyết giảng phản cảm, Đại đức Thích Nhuận Đức bị kỷ luật

Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có hình thức kỷ luật đối với Đại đức Thích Nhuận Đức do những video thuyết giảng, nghi lễ bị phản ánh phản cảm trên không gian mạng

Thông báo do Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) ký khẳng định: "Các phát ngôn và thuyết giảng này đã làm suy giảm niềm tin của xã hội đối với Phật giáo và Giáo hội Phật giáo Việt Nam".

Đại đức Thích Nhuận Đức nhận lỗi và bày tỏ sám hối trong buổi họp ngày 4/6/2024 tại Văn phòng II Trung ương GHPGVN. Ảnh: Giác Ngộ

Do vậy, Đại đức Thích Nhuận Đức bị Giáo hội nghiêm cấm thuyết giảng bằng mọi hình thức trong một năm. Bên cạnh đó, Đại đức Thích Nhuận Đức phải sám hối chư Tăng và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đồng thời bị kỷ luật biệt chúng tổ đình Hộ Pháp (thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu).

Theo Cổng thông tin Phật giáo, buổi làm việc với Đại đức Thích Nhuận Đức ngày 4/6 đã đi đến kết luận: các phát ngôn, nội dung thuyết giảng của Đại đức Thích Nhuận Đức sai với tôn chỉ, giáo lý, giáo luật Phật giáo; đồng thời vi phạm các quy tắc thuyết giảng của Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN.

Sau khi xem xét, đánh giá và chỉ ra các sai phạm, Đại đức Thích Nhuận Đức đã xin sám hối chư Tăng và Giáo hội.

Xem xét xử lý tài xế đậu ô tô sát đường ray, để tàu tông trúng

Liên quan vụ ô tô đậu sát đường sắt bị tàu hỏa tông biến dạng, chiều 6/6, đại diện Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Tàu hỏa va chạm với ô tô đỗ sát đường ray

Cảnh sát xác định người điều khiển, đồng thời là chủ sở hữu chiếc xe ô tô màu đỏ trong vụ va chạm là anh Đ.T.N. (SN 1985, ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Hiện, cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ trước khi đưa ra kết luận về dấu hiệu vi phạm của tài xế ô tô. Sau khi có kết quả khám nghiệm hiện trường và thu thập tài liệu, cơ quan chức năng sẽ làm rõ hành vi, xem xét xử lý đối với tài xế ô tô.

Đại diện Ban an ninh an toàn Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, tài xế đã đỗ xe quá gần đường ray, trong khi theo khuyến cáo, khoảng cách tối thiểu phải là 1,8m. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, lái tàu đã cố gắng hãm phanh nhưng không kịp. Vụ việc hoàn toàn do tài xế dừng đỗ ô tô.

Trước đó, chiều 5/6, tại ngõ 104 đường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội), tài xế đỗ ô tô con màu đỏ ở sát đường tàu để đi chợ. Khi tàu tới, anh này lao tới định đánh ô tô ra khỏi khu vực nguy hiểm nhưng không kịp. Đoàn tàu sau đó đã tông trúng chiếc xe, gây biến dạng phần đầu.

Tạm giam 6 cầu thủ CLB bóng đá Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày 6/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 6 bị can là cầu thủ của CLB bóng đá Bà Rịa - Vũng Tàu về các tội danh Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đọc lệnh bắt tạm giam 6 bị can

Theo kết quả điều tra, ngày 24/12/2023, trong trận đấu giữa CLB Bà Rịa - Vũng Tàu và CLB SHB Đà Nẵng thuộc khuôn khổ Cúp Sao Vàng diễn ra tại sân vận động Bà Rịa, 5 trong 6 cầu thủ trên đã bàn bạc thống nhất sẽ đá dưới sức. Các cầu thủ sau đó đặt cược cho CLB SHB Đà Nẵng thắng trên các website cá độ bóng đá. Kết quả, CLB SHB Đà Nẵng thắng với tỉ số 3-1.

5 cầu thủ này sau đó bị khởi tố về hành vi đánh bạc.

Điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT xác định, ngoài trận đấu trên thì trong trận đấu giữa CLB Đồng Nai và CLB Bà Rịa - Vũng Tàu tại Cúp Quốc gia trên SVĐ Đồng Nai diễn ra vào ngày 24/11/2023, 5 trong 6 cầu thủ (vừa bị bắt trên) đã thỏa thuận thi đấu theo ám hiệu của 1 đối tượng (chưa rõ nhân thân) trên khán đài để đá dưới sức, không tấn công ghi bàn. Mục đích để CLB Bà Rịa - Vũng Tàu thua với tỉ số 2-0 để hưởng lợi tiền.

