Tin tức 24h qua: Bấm biển số xe máy ngũ quý 9, thanh niên được trả số tiền "khủng"

Bấm biển số xe máy ngũ qúy 9, thanh niên được trả số tiền khủng; Cán bộ Sở GTVT Bắc Giang lái Audi tông 3 người trong một gia đình tử vong;… là những tin tức nóng nhất 24h qua.

Bấm biển số xe máy ngũ qúy, thanh niên được trả số tiền khủng

Anh Q may mắn bấm được biển số xe máy siêu đẹp

Ngày 3/6, lãnh đạo Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết, tại trụ sở Công an xã Phú Minh, anh Q (ở Sóc Sơn) may mắn bấm trúng biển số 29S6- 999.99 cho chiếc xe máy Honda Super Cub sản xuất năm 2022.

Đây là biển số được bấm ngẫu nhiên và công an xã đã bàn giao biển số cho anh Q.

Theo anh Q, chiếc xe máy Honda Super Cub sản xuất năm 2022 được anh mua và đăng ký mất gần 100 triệu đồng. Sau khi anh bấm được biển số ngũ quý 9 đã có rất nhiều người liên hệ hỏi mua lại.

Có người trả giá cho chiếc xe này cao nhất là 700 triệu đồng nhưng anh Q không bán.

Cán bộ Sở GTVT Bắc Giang lái Audi tông 3 người trong một gia đình tử vong

Hiện trường vụ tai nạn

Vào 23h32 đêm 2/6, tài xế Nguyễn Đức Thịnh điều khiển xe ô tô Audi mang BKS 98A-499.44 lưu thông trên đường Hoàng Văn Thụ, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Khi đi đến đường Ngô Văn Cảnh, phường Ngô Quyền, xe Audi đã va chạm với xe máy do anh Nguyễn Mạnh Hưng (SN 1974, ở Bắc Giang) điều khiển chở theo vợ và con gái.

Vụ tai nạn khiến anh Hưng cùng vợ và con gái tử vong tại chỗ. Cả xe máy và ô tô đều hư hỏng nặng.

Theo Công an tỉnh Bắc Giang, qua kiểm tra nồng độ cồn, tài xế Nguyễn Đức Thịnh có kết quả 0,604mg/lít khí thở, đồng thời lấy mẫu máu để xét nghiệm ma túy.

Hiện công an đã ra lệnh giữ tài xế Nguyễn Đức Thịnh, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ để phục vụ công tác điều tra vụ tai nạn.

Xác minh vụ "CSGT bị tố lấy 1 triệu đồng"

Vị CSGT bị thanh niên tố nhận một triệu đồng trên đường Võ Văn Kiệt. Ảnh chụp màn hình.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền clip được cho là tố CSGT ở TP.HCM lấy 1 triệu đồng của người vi phạm trên đại lộ Võ Văn Kiệt, quận 1.

Theo clip đăng tải, nam thanh niên đã dùng điện thoại ghi hình một CSGT đang đứng ở chốt và có những lời lẽ được cho là tố vị CSGT này lấy 1 triệu đồng của mình. Còn vị CSGT đã xua tay không thừa nhận.

Đến trưa 3/6, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP.HCM đã nắm được thông tin sự việc và giao các lực lượng xác minh, làm rõ.

Đi câu cá, nam sinh viên Đại học Xây dựng bị lạc trong rừng Bắc Hải Vân

Lực lượng chức năng băng rừng tìm kiếm "cần thủ" Tài

Trưa 3/6, Công an huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế phối hợp với Đồn Biên phòng Lăng Cô và Ban quản lý rừng Bắc Hải Vân tìm kiếm, đưa "cần thủ" Võ Tấn Tài (SN 2000; ngụ tỉnh Quảng Nam) ra khỏi rừng phòng hộ Bắc Hải Vân an toàn.

Tài hiện là sinh viên năm thứ 4 Trường Đại học Xây dựng miền Trung đóng ở TP Đà Nẵng. Vào chiều 2/6, anh này đã đi vào tiểu khu 251 thuộc rừng phòng hộ Bắc Hải Vân để câu cá thì không may bị lạc đường.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã triển khai tìm kiếm nạn nhân. Đến gần 3h ngày 3/6, anh Tài đã được tìm thấy sau gần 12 giờ bị lạc trong rừng.

