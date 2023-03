Tin tức 24h qua: 4 tiếp viên Vietnam Airlines vận chuyển hơn 11,3kg ma túy

4 tiếp viên Vietnam Airlines vận chuyển hơn 11,3kg ma túy

Số hàng cấm được cất giấu trong thùng hàng kem đánh răng, nước súc miệng

Chiều 17/3, Cục Hải quan TP.HCM đã thông tin về 4 tiếp viên của Hãng hàng không Vietnam Airlines mang ma túy từ Pháp về Việt Nam.

Ông Nguyễn Hữu Nghiệp, Phó Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM cho biết, trên chuyến bay số hiệu VN10 từ Pháp về Việt Nam ngày 15/3, đã phát hiện trong valy đoàn tiếp viên có chất cấm nghi là ma tuý.

Các cơ quan chức năng đã kiểm tra trực tiếp, thử mẩu, kết quả cho thấy có 4 tiếp viên hàng không cất giấu trong hành lý thuốc lắc và kê-ta-min. Gồm 8,3kg dạng viên nén (thuốc lắc), hơn 3kg (kê-ta-min), tổng trọng lượng hơn 11,3kg.

Trước đó, đại diện Vietnam Airlines cho biết, Chi cục Hải quan Tân Sơn Nhất thông tin về việc đang tạm giữ 4 tiếp viên thực hiện nhiệm vụ trên chuyến bay từ Paris (Pháp) về sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM) ngày 15/3, do nghi ngờ trong hành lý của các tiếp viên này có mang theo chất cấm.

Sau khi nhận được thông tin vụ việc, Hãng Vietnam Airlines đã quyết định đình chỉ thực hiện nhiệm vụ đối với 4 tiếp viên nêu trên để phục vụ công tác điều tra.

Công an đồng loạt kiểm tra 13 điểm kinh doanh của F88 ở Tiền Giang

Ngày 17/3, lực lượng chức năng ở tỉnh Tiền Giang đã lập biên bản kiểm tra, ghi nhận các hành vi vi phạm tại các điểm kinh doanh của F88 để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào sáng 15/3, Công an tỉnh Tiền Giang đồng loạt kiểm tra hành chính 13 địa điểm kinh doanh của Công ty Cổ phần kinh doanh F88 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Qua kiểm tra, các địa điểm kinh doanh của F88 có các hành vi vi phạm như: Lập sổ quản lý, lưu trữ số liệu, tình hình hoạt động kinh doanh không đúng hoặc không đầy đủ theo quy định của Bộ Công an; kê khai không trung thực, không chính xác các nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; không thực hiện đầy đủ các quy định về trách nhiệm đảm bảo an ninh, trật tự khi hoạt động hành nghề kinh doanh có điều kiện…

Bình Thuận có tân giám đốc công an tỉnh

Đại tá Lê Quang Nhân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai thăm hỏi, động viên Đại úy Lê Ngọc Bảo Châu, cán bộ Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an bị trọng thương trong khi làm nhiệm vụ đo nồng độ cồn tại Biên Hòa, Đồng Nai hồi tháng 2/2023.

Ngày 16/3, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định số 1268 /QĐ-BCA về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ.

Theo đó, Bộ Công an điều động và bổ nhiệm Đại tá Lê Quang Nhân (54 tuổi, quê huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, kể từ ngày 20/3.

Đại tá Lê Quang Nhân từng làm Phó Giám đốc Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Đồng Nai. Tháng 7/2018, ông Nhân được điều động giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Đến đầu tháng 5/2020, Đại tá Lê Quang Nhân được Bộ Công an điều động về lại Đồng Nai và bổ nhiệm chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Cựu Tổng giám đốc DongABank - Trần Phương Bình phải hoàn trả 51 tỷ đồng

Bị cáo Trần Phương Bình

Chiều 17/3, sau 4 ngày xét xử và nghị án, phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM xét xử ông Trần Phương Bình (cựu Tổng giám đốc, phó Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch HĐTD DongABank), ông Phùng Ngọc Khánh (cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty M&C) và 6 bị cáo nguyên là cán bộ DongABank, cùng tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, Hội đồng xét xử (HĐXX) đã tuyên án.

Theo nội dung bản án, ông Trần Phương Bình đã cùng thuộc cấp thực hiện hành vi sai phạm khi cho 6 công ty do ông Phùng Ngọc Khánh lập ra, vay sai quy định, với tổng dư nợ gốc 1.826,122 tỷ đồng. Ông Bình còn ký bảo lãnh và sau đó DongABank thực hiện nghĩa vụ thanh toán thay cho Công ty M&C 2 khoản mà Công ty M&C phải thanh toán cho Ngân hàng TMCP An Bình, gây hậu quả thêm 462 tỷ đồng. Nâng tổng thiệt hại vụ án này là 5.500 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo Bình thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố, lời khai của bị cáo Bình phù hợp với hồ sơ, chứng cứ của vụ án. HĐXX quyết định tuyên phạt ông Trần Phương Bình 20 năm tù. Tổng hợp 3 bản án trước đó, buộc ông Bình chấp hành hình phạt chung là tù chung thân.

Về dân sự, bản án không tuyên ông Trần Phương Bình phải chịu trách nhiệm bồi thường cho DongABank. Tuy nhiên, do ông Bình có nhận của ông Khánh 51 tỷ đồng, nguồn gốc từ khoản vay 400 tỷ đồng mà ông Khánh vay của DongAbank sai quy định, nên Tòa tuyên ông Bình phải hoàn trả số tiền này, được cấn trừ vào số tiền thiệt hại mà bị cáo Khánh phải bồi thường cho DongABank.

