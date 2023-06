Tìm người bị hại trong vụ chọc lốp xe ô tô tại quận Hoàng Mai

Qua đấu tranh, xác định, do mâu thuẫn với chủ bãi trông giữ xe ô tô tại khu vực bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, khoảng 23h ngày 9/4, Hồ Ngọc Toàn (SN 1986, HKTT: Số 10/20 Phạm Hồng Thái, Phan Bội Châu, Hồng Bàng, Hải Phòng; chỗ ở: P.2601 Park 2 Time City, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội), là nhân viên Công ty Hoàng Lan đã dùng kéo đâm vào lốp khoảng 10 chiếc xe ô tô đậu ven hồ Linh Đàm và trước mặt nhà hàng Trống Đồng.

Đối tượng Hồ Ngọc Toàn và những chiếc xe bị đâm thủng lốp.

Sau đó, Toàn tiếp tục gọi thêm đối tượng Sơn (chưa rõ nhân thân) là nhân viên bãi xe Công ty Hoàng Lan rồi yêu cầu Sơn đâm thủng lốp những chiếc xe ô tô đỗ ở khu đường Nam Sơn. Thực hiện yêu cầu của Toàn, Sơn tiếp tục đâm thủng lốp khoảng 10 xe ô tô ở khu vực đường Nam Sơn trong bán đảo Linh Đàm.

Sáng 10/4, các chủ phương tiện phát hiện bị đâm thủng một loạt lốp xe ô tô đã trình báo Công an phường Hoàng Liệt. Công an phường Hoàng Liệt đã tiếp nhận tin báo về tội phạm của 14 người bị hại.

Để có căn cứ giải quyết vụ án được triệt để, Công an quận Hoàng Mai đề nghị ai là bị hại của vụ án trên đến Công an quận Hoàng Mai trình báo hoặc liên hệ với đồng chí Nguyễn Thành Kiên – Điều tra viên thụ lý – Đơn vị: Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai – Số điện thoại: 0986.165.698; địa chỉ: số 2 Bùi Huy Bích, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

