Tìm chủ nhân của số tiền 27 triệu đồng bỏ lại tại quán cơm

Chủ Nhật, ngày 18/04/2021 19:30 PM (GMT+7)

Ngày 18/4, Công an phường Linh Đông, TP Thủ Đức cho biết đang thụ lý vụ việc tài sản không rõ chủ sở hữu.

Theo đó, vào ngày 20/12/2020, chị Dương Thị Thu Trang (SN 1977; thường trú khu phố 2, phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) đến Công an phường Linh Đông giao nộp số tiền 27 triệu đồng.

Qua làm việc, chị Trang cho biết khoảng 12h cùng ngày chị Trang đang bán cơm tại địa chỉ số 2 đường 42, khu phố 6, phường Linh Đông thì có một người đàn ông không rõ lai lịch điều khiển xe mô tô kiểu dáng xe Wave màu đỏ không rõ biển số dừng trước quán cơm.

Chị Trang tưởng là khách mua cơm nên ra hỏi nhưng người đàn ông không trả lời, đồng thời người đàn ông cầm đưa cho chị Trang một chiếc túi sau đó bỏ đi đâu không rõ. Chị Trang kiểm tra thì thấy 27 triệu đồng

Người đàn ông này có đặc điểm nhận dạng: Khoảng ngoài 60 tuổi, dáng vừa, nước da ngăm, đội nón bảo hiểm, mặc áo thun ngắn tay sọc đứng, quần tây dài, hai tay run, có biểu hiện bị bệnh tâm thần.

Công an phường Linh Đông, TP Thủ Đức kính báo ai là chủ sở hữu số tiền trên hoặc ai biết thông tin về người đàn ông có đặc điểm nêu trên xin liên hệ Công an phường Linh Đông, địa chỉ 46 Lý Tế Xuyên, khu phố 3, phường Linh Đông, TP Thủ Đức (số điện thoại 028 38979003) hoặc đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Cán bộ Cảnh sát phòng chống tội phạm Công an phường Linh Đông (số điện thoại 0938356779) để được hướng dẫn giải quyết.

Sau 30 ngày kể từ ngày đăng tin nếu không có ai đến nhận Công an phường Linh Đông sẽ giải quyết theo quy định pháp luật.

Nguồn: http://cand.com.vn/Thong-tin-phap-luat/Tim-chu-so-huu-so-tien-27-trieu-dong-637888/Nguồn: http://cand.com.vn/Thong-tin-phap-luat/Tim-chu-so-huu-so-tien-27-trieu-dong-637888/