Tìm 5 người nhập cảnh Việt Nam đi cùng khách Nhật nhiễm Covid-19

Thứ Tư, ngày 04/03/2020 22:26 PM (GMT+7)

Cơ quan chức năng TP HCM đang tìm 5 hành khách đã nhập cảnh vào TP Hồ Chí Minh khi đi cùng với hành khách người Nhật đã nhiễm Covid-19.

Cơ quan chức năng TP HCM đang tìm 5 hành khách bay cùng hành khách người Nhật Bản từ Siem Reap về TP HCM và đã nhập cảnh vào Việt Nam. Ảnh: minh họa

Tối 4/3, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP HCM cho biết, Cơ quan kiểm dịch đang phối hợp với Cảng vụ hàng không, Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất xác minh danh tính, địa chỉ của 5 hành khách nhập cảnh vào Việt Nam tối 3/3. Những hành khách này bay cùng hành khách người Nhật dương tính với Covid-19 trên chuyến bay VN814 từ Siem Reap (Campuchia) về TP HCM.

Cơ quan chức năng TP HCM cũng đề nghị 5 hành khách trên liên hệ ngay với cơ quan y tế địa phương để được hỗ trợ, hướng dẫn các biện pháp phòng bệnh cần thiết theo quy định.

Theo thông tin từ Cơ quan kiểm dịch Nhật Bản, trên chuyến bay Vietnam Airlines số hiệu VN340 từ TP HCM đến Nagoya (Nhật Bản) sáng 4/3 có một hành khách người Nhật biểu hiện sốt. Qua kiểm tra đã phát hiện hành khách này dương tính với Covid-19.

Hành khách này ngồi ghế 33D, chuyển tiếp chuyến bay đi Nagoya trên chuyến bay kế tiếp của Vietnam Airlines số hiệu VN340, số ghế ngồi 2C, cất cánh lúc 01h19 (giờ Việt Nam). Trong quá trình chuyển tiếp chuyến bay, hành khách nhiễm Covid-19 không ghé quầy chuyển tiếp do được check - in thẳng. Tuy nhiên, khách có vào phòng thương gia hạng C lúc 22h30.

Tổ tiếp viên trên chuyến bay VN340 ngay sau đó đã phải quay về Việt Nam trên chuyến bay VN341 hạ cánh tại Tân Sơn Nhất lúc 13h55 ngày 4/3. Trên chuyến bay VN341 có tổng cộng 72 khách và 12 thành viên tổ bay. Tàu bay sau đó đã được khử trùng. Các nhân viên tổ bay, nhân viên phục vụ mặt đất đã được cách ly để kiểm soát y tế.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/tim-5-nguoi-nhap-canh-viet-nam-di-cung-khach-nhat-nhiem-covid-19-d455193.html