Tiếp tục đề nghị truy tố ông Tề Trí Dũng ra toà

Thứ Hai, ngày 15/11/2021 00:30 AM (GMT+7)

CQĐT đã làm rõ hành vi phạm tội để đề nghị truy tố ông Tất Thành Cang, Tề Trí Dũng và 18 đồng phạm.

Ngày 14-11, Cơ quan cảnh sát điều tra công an TP.HCM cho biết đã đã làm rõ hành vi phạm tội, đảm bảo tài liệu, chứng cứ để đề nghị truy tố vụ ông Tất Thành Cang, Tề Trí Dũng và các đồng phạm trong vụ tham ô, vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại SADECO.

Trước đó, ngày 23-7, CQĐT đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án, chuyển sang VKSND TP.HCM đề nghị truy tố các bị can. VKS đã ra cáo trạng truy tố 20 bị can gồm Tề Trí Dũng (cựu tổng giám đốc IPC, chủ tịch HĐQT SADECO), bà Hồ Thị Thanh Phúc (cựu tổng giám đốc SADECO), ông Phạm Xuân Trung (cựu phó tổng giám đốc IPC), ông Trần Đăng Linh (cựu Phó tổng giám đốc IPC, thành viên HĐQT SADECO), ông Trần Công Thiện (cựu Tổng giám đốc IPC, thành viên HĐQT SADECO), ông Huỳnh Phước Long (cựu chuyên viên Văn phòng Thành ủy), ông Đỗ Công Hiệp (cựu kế toán trưởng SADECO) về hai tội tham ô tài sản và tội vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Ông Nguyễn Văn Minh (cựu trưởng ban kiểm soát Công ty SADECO) bị truy tố tội tham ô tài sản. Ông Tất Thành Cang và các bị can còn lại bị truy tố tội vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Đầu tháng 11, TAND TP.HCM đã trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án. Cụ thể yêu cầu phúc cung làm rõ hành vi phạm tội theo nội dung cáo trạng truy tố.

Đến nay CQĐT cho rằng đã thực hiện đầy đủ các nội dung yêu cầu điều tra bổ sung, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, cơ bản các bị can đều thừa nhận hành vi phạm tội theo cáo trạng đã truy tố, đảm bảo tài liệu, chứng cứ, để đề nghị truy tố 20 bị can theo đúng luật.

Căn cứ nội dung hành vi phạm tội của các bị can và chứng cứ, hồ sơ, tài liệu thu thập trong quá trình điều tra vụ án, CQĐT chuyển lại toàn bộ hồ sơ vụ án đến VKS cùng cấp đề nghị truy tố 20 bị can với tội danh như đã nêu tại bản kết luận điều tra bổ sung trước.

Nội dung kết luận là ông Cang và các bị can có sai phạm trong việc phát hành 9 triệu cổ phần của Sadeco cho Công ty Nguyễn Kim với giá 40.000 đồng/cổ phần mà không thông qua đấu giá, đấu thầu là trái với quy định, gây thiệt hại cho Sadeco 1.103 tỉ đồng. Trong đó, thất thoát tài sản nhà nước là hơn 669 tỉ đồng, gồm vốn của UBND TP.HCM là hơn 485 tỉ đồng, tương đương 44%, vốn của Thành ủy TP.HCM là hơn 184 tỉ đồng, tương đương 16,7%.

Ngoài hành vi sai phạm trên, KLĐT bổ sung còn thể hiện ông Dũng và một số bị can có hành vi tham ô tài sản qua việc chi tiền thù lao, quỹ khen thưởng. Tổng số tiền các bị can là HĐQT và ban kiểm soát không chuyên trách chiếm hưởng, tham ô là hơn 4,7 tỉ đồng.

Các bị can Dũng, Hồ Thị Thanh Phúc, Đỗ Công Hiệp còn vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí trong việc chi tiền của Công ty Sadeco cho nhiều cá nhân không thuộc diện đi du lịch nước ngoài, nhưng vẫn đi dưới danh nghĩa “tham quan, khảo sát, học tập” trái quy định, gây thiệt hại cho Công ty Sadeco gần 3,6 tỉ đồng. Trong đó thất thoát, thiệt hại cho vốn nhà nước gần 2,2 tỉ đồng…

