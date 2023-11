Tiếp đối tác về gặp CSGT, tài xế bị phát hiện mắc lỗi nặng, tước bằng lái xe 1 năm

Chốt kiểm tra nồng độ cồn tại vòng xoay Bình Triệu

Chiều 30/11, Đội CSGT Hàng Xanh thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM (PC08) cho biết vừa phối Đội CSGT – Trật tự (TT) Công an quận Bình Thạnh, Công an quận Gò Vấp tiếp tục kiểm tra nồng độ cồn trên địa bàn đảm trách vào thời điểm ban ngày.

Theo đó, trưa cùng ngày lực lượng chức năng đã lập chốt kiểm tra tại vòng xoay Bình Triệu (phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức) đoạn giao nhau giữa Quốc lộ 13 - đường Phạm Văn Đồng.

Việc kiểm tra nồng độ cồn vào ban ngày khiến nhiều người dân bất ngờ nhưng tất cả đều chấp hành theo yêu cầu của lực lượng chức năng.

Cảnh sát trật tự phối hợp kiểm tra nồng độ cồn vào ban ngày

Khoảng 12h45, lực lượng chức phát hiện ông N.X.T. (41 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) có dấu hiệu nên dừng xe kiểm tra nồng độ cồn.

Qua kiểm tra, ông T. có mức nồng độ cồn là 0,04mg/lít khí thở. Việc bị kiểm tra vào giữa trưa khiến ông T. có phần bất ngờ nhưng chấp nhận ký biên bản vi phạm hành chính.

Với mức phạt chưa vượt quá 0,25mg/lít khí thở, ông T. sẽ bị xử phạt tối đa 3 triệu đồng, tạm giữ xe 7 ngày và tước giấy phép lái xe tối đa 12 tháng.

Ông T. cho biết: “Trưa nay, tôi có ăn cơm với đối tác và chỉ uống một ly bia để dùng bữa cho ngon miệng. Tôi khá bất ngờ khi có chốt CSGT kiểm tra nồng độ cồn vào ban ngày. Tuy nhiên mình vi phạm thì chịu thôi”.

Ngoài xe máy, tài xế ô tô cũng bị mời vào kiểm tra nồng độ cồn

Tương tự, ông Nguyễn Đức Hùng (55 tuổi, ngụ TP. Thủ Đức) cũng không khỏi bất ngờ khi bị lực lượng chức năng ra hiệu dừng phương tiện kiểm tra nồng độ cồn.

“Thực sự tôi rất bất ngờ vì ban ngày lẫn ban đêm, đi đâu cũng thấy CSGT lập chốt kiểm tra nồng độ cồn”, ông Hùng nói.

Ông Hùng bất ngờ khi CSGT gọi vào kiểm tra nồng độ cồn vào ban ngày

Theo Phòng PC08, việc kiểm tra theo các cụm được triển khai trên toàn địa bàn thành phố nhằm giảm tai nạn giao thông trong dịp cuối năm. Với sự phối hợp giữa các cụm CSGT sẽ phát huy hiệu quả cao hơn trong việc kịp thời phát hiện, xử lý người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn.

