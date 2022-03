Tiếng khóc nghẹn trong lễ tang Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoà Bình

13h hôm nay (31/3), lễ viếng Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Lê Hoà Bình được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam (số 5 Phạm Ngũ Lão, phường 3, quận Gò Vấp, TP.HCM).

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên, nguyên Phó Thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình, lãnh đạo TP.HCM, các bộ, sở, ngành địa phương có mặt đưa tiễn. Ban Tổ chức lễ tang Phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM Lê Hòa Bình gồm 15 người.

Ông Lê Hòa Bình sinh năm 1970 tại xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Ông là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM.

Trong quá trình công tác, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Lê Hòa Bình đã vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trong các năm 2015, 2017 và nhiều bằng khen của các bộ, ngành Trung ương. Ông được tặng Huy hiệu TP.HCM.

Trước đó vào sáng 29/3, trên đường đi công tác, xe ô tô chở ông Lê Hoà Bình gặp tai nạn giao thông tại km21+700 cao tốc TP.HCM - Trung Lương hướng TP.HCM đi Trung Lương (thuộc xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, Long An). Sau khi xảy ra tai nạn, ông Lê Hòa Bình được đưa vào Bệnh viện huyện Bến Lức cấp cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An. Mặc dù đã được các bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa Long An và Bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp cấp cứu nhưng ông Lê Hòa Bình đã qua đời vào lúc 9 giờ 40 ngày 29/3.

Người thân khóc nghẹn trong lễ viếng ông Lê Hoà Bình.

Chủ tịch nước viếng và chia buồn với gia quyến Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Lê Hòa Bình.

Trong chiều nay, đoàn nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, nguyên lãnh đạo TP.HCM qua các thời kỳ; Thành uỷ TP.HCM, HĐND TP.HCM, đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM; UBND TP.HCM; UBMTTQ Việt Nam TP.HCM; Sở Xây dựng; quận, huyện, các sở, ban, ngành thành phố. Bí thư Nguyễn Văn Nên dẫn đầu đoàn Thành uỷ TP.HCM đến viếng.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi, Trưởng ban lễ tang viếng Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Lê Hòa Bình. Thường trực UBND TPHCM đã có phân công xử lý những công việc mà ông Lê Hoà Bình đang chỉ đạo để công việc không bị gián đoạn.

Ngày 29-3, thông tin Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình qua đời vì tai nạn giao thông trên đường đi công tác đã khiến rất nhiều người dân TP, các doanh nghiệp cũng như các sở, ban, ngành, quận, huyện bàng hoàng, đau xót.

Hơn một năm đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch, rồi Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM, ông Bình đã để lại nhiều dấu ấn đáng nhớ như thần tốc xây dựng hàng chục bệnh viện dã chiến; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hàng loạt dự án; ban hành quyết định về quy chế quản lý kiến trúc của TP.HCM.

Ông Lê Hòa Bình được đánh giá là lãnh đạo trẻ, có năng lực và hết sức tâm huyết với công việc. Lễ truy điệu ông Lê Hòa Bình sẽ diễn ra lúc 7 giờ 30 ngày 2/4. Sau đó, linh cữu Phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM Lê Hoà Bình sẽ được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang TP.HCM (TP Thủ Đức).

Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Lê Hòa Bình có trình độ Cao cấp chính trị, thạc sĩ Xây dựng dân dụng và công nghiệp, cử nhân kinh tế. Từ năm 1994-2014, ông Lê Hòa Bình trải qua các vị trí công tác Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn, Công ty Xây dựng Rodio, Công ty Kiểm định xây dựng Sài Gòn, Ban quản lý dự án Nâng cấp đô thị TP.HCM, Ban quản lý Đầu tư xây dựng công trình nâng cấp đô thị TP.HCM. Tháng 12/2014, ông làm Phó giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM Tháng 10/2015, ông là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020. Từ tháng 3/2016, ông đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND quận 7. Tháng 4/2019, ông giữ chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM. Tháng 10/2020, ông Lê Hòa Bình được bầu vào Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Tháng 12/2020, ông được phân công giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP.HCM. Ngày 24/6/2021, tại kỳ họp thứ 1, HĐND TPHCM khóa X, ông tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021 - 2026.

