Dấu ấn của Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Lê Hòa Bình

Gặp nạn khi đang trên đường đi công tác Liên quan đến vụ tai nạn giao thông trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương, trưa 29-3, Văn phòng UBND TP.HCM cũng đã có thông tin chính thức về vụ việc. Theo đó, lúc 7 giờ 20, tại Km21+700 cao tốc TP.HCM - Trung Lương hướng từ TP.HCM đi Trung Lương (thuộc xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, Long An), ô tô chở ông Lê Hòa Bình, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM, trên đường đi công tác đã gặp nạn. Mặc dù được các bác sĩ tại BV đa khoa Long An, BV Chợ Rẫy phối hợp cấp cứu kịp thời nhưng ông Lê Hòa Bình đã không qua khỏi. Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Lê Hòa Bình. Ảnh: HOÀNG GIANG UBND TP.HCM đã có chỉ đạo các cơ quan liên quan của TP phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh Long An để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Thường trực UBND TP.HCM đã có phân công xử lý những công việc mà ông Lê Hòa Bình đang chỉ đạo để công việc không bị gián đoạn. Ông Lê Hòa Bình sinh ngày 1-4-1970, quê xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi. Ông có trình độ chuyên môn kỹ sư xây dựng, thạc sĩ kỹ thuật, cử nhân kinh tế; cao cấp lý luận chính trị. Trước khi được bầu giữ chức phó chủ tịch UBND TP.HCM vào tháng 12-2020, ông Bình giữ các chức vụ như phó giám đốc Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình nâng cấp đô thị TP, phó giám đốc Sở Xây dựng, chủ tịch UBND quận 7 (từ tháng 3-2016 đến tháng 4-2019). Tháng 4-2019, ông được điều động và bổ nhiệm giữ chức giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM. Từ cuối tháng 12-2021, ông Lê Hòa Bình được phân công làm phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM. TÁ LÂM