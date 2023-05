Tiến sĩ luật Đặng Anh Quân tiếp tục bị tạm giam chờ xét xử

Theo nguồn tin của PLO, vào ngày 28-4, TAND TP.HCM đã tiếp nhận hồ sơ vụ án từ VKSND cùng cấp và ra quyết định tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng thêm 60 ngày để chờ xét xử.

Bên cạnh đó, TAND TP.HCM cũng ra quyết định tạm giam đối với bị can Đặng Anh Quân (giảng viên trường Đại học Luật TP.HCM) thêm 60 ngày để chờ xét xử. Trước đó, bị can Đặng Anh Quân bị bắt tạm giam từ ngày 24-2-2023.

3 bị can còn lại là Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà và Huỳnh Công Tân vẫn đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo cáo trạng, bị can Đặng Anh Quân đã tham gia 11 buổi livestream với bị can Nguyễn Phương Hằng; cùng tương tác, phát ngôn về nội dung liên quan. Góp phần cổ vũ về tinh thần, tiếp thêm ý chí cho bà Hằng thực hiện hành vi phạm tội.

Ông Đặng Anh Quân nghe đọc lệnh bắt tạm giam. Ảnh: CACC

Cũng theo cáo trạng, đây là vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân do bị can Nguyễn Phương Hằng cùng bốn đồng phạm thực hiện.

Bà Hằng và các đồng phạm bị truy tố theo khoản 2 điều 331 BLHS với khung hình phạt từ hai đến bảy năm tù.

Các bị can Nguyễn Phương Hằng, Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân và Đặng Anh Quân được áp dụng tình tiết giảm nhẹ người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải theo điểm s khoản 1 điều 51 BLHS.

Ngoài ra, bị can Hằng có tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 điều 51 BLHS khi được một số cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội tặng nhiều giấy khen, bằng khen về hoạt động thiện nguyện.

Về tình tiết tăng nặng, bị can Hằng và 4 đồng phạm có 2 tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là phạm tội thuộc trường hợp có tổ chức và phạm tội 2 lần trở lên, quy định tại các điểm a, g khoản 1 Điều 52 BLHS.

Hiện TAND TP.HCM đã phân công thẩm phán thuộc tòa hình sự thụ lý xét xử vụ án.

