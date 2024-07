Thực hư thông tin 'Vịt có giòi để cạnh bồn cầu' ở Quảng Ninh

Hình ảnh sai sự thật về quán vịt quay

Chiều 12-7, lãnh đạo Công an thị xã Đông Triều cho biết đã có báo cáo kết luận sau khi vào cuộc điều tra, xác minh việc quán vịt quay có giòi gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm.

Theo đó, những hình ảnh đăng lên mạng xã hội tố một cơ sở bán vịt quay tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều không phải của quán vịt nói trên.

Cơ quan chức năng đã mời các bên liên quan đến làm việc. Quán vịt quay bị tố có tên là "Lò quay Hoàng Trung" do anh Hoàng Văn Quý, sinh năm 1987, trú tại tổ 3, khu Đoàn Kết, phường Mạo Khê làm chủ, địa chỉ của quán tại khu Vĩnh Trung, phường Mạo Khê.

Qua quá trình điều tra, tài khoản Facebook đăng tải các hình ảnh trên có tên “Kentnj Vu” do anh Vũ Thái Học, sinh năm 1991, trú tại tổ 1, khu Vĩnh Thông, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều làm chủ. Anh Học là em rể của anh Quý.

Nguồn cơn vụ việc bắt đầu từ mâu thuẫn giữa em rể và anh vợ trong cùng gia đình, do trước đó chủ bán hàng vịt quay có đi trình báo cơ quan Công an về việc em vợ mình có hành vi vi phạm pháp luật.

Sau đó, cả hai xảy ra mâu thuẫn, người em rể bực tức muốn trả thù nên đã đăng bài "bóc phốt" nhằm hạ uy tín quán vịt của anh vợ.

Căn cứ vào các tài liệu điều tra thu thập được, cơ quan chức năng xác định Học đã “Lợi dụng mạng xã hội để cung cấp thông tin sai sự thật xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân” vi phạm quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3.2.2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Đối với lò vịt quay “Hoàng Trung” của anh Quý, cơ quan chức năng cũng xác định có vi phạm hành chính về việc đảm bảo an toàn thực phẩm.

Theo đại diện Công an thị xã Đồng Triều, với hành vi nói trên, người đăng tải hình ảnh sẽ bị phạt hành chính do vi phạm quy định pháp luật, và đã gây phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn. Đồng thời, cũng sẽ xử lý quầy bán vịt với những vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm.

