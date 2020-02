Thực hư bác sĩ Rafi Kot giúp Việt Nam chống dịch Covid-19

Thứ Bảy, ngày 29/02/2020 14:46 PM (GMT+7)

Trước việc một người đăng tải thông tin xưng danh là bác sĩ Rafi Kot, làm tư vấn cho Bộ Y tế Việt Nam trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, chiều 29/2, Bộ Y tế đã chính thức lên tiếng về thông tin này.

Ngày 29/2, Bộ Y tế cho biết, thông tin bác sĩ Rafi Kot (Israel) tham vấn cho Việt Nam về việc chống dịch Covid-19 là không chính xác. Việt Nam không hề tham vấn bác sĩ Rafi Kot.

Bộ Y tế cho biết, Việt Nam chỉ tham vấn Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Trung tâm Dự phòng và kiểm soát dịch bệnh của Hoa Kỳ (US CDC). Đây là hai tổ chức có hơn 120 chuyên gia làm việc tại Việt Nam từ nhiều năm, thường xuyên và liên tục phối hợp chặt chẽ, chia sẻ thông tin trong quá trình phòng, chống dịch Covid-19.

Ông Rafi Kot khoe trên báo Israel tham gia tư vấn, đưa lời khuyên cho Bộ Y tế Việt Nam trong phòng, chống Covid-19.

Với vai trò là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế lắng nghe ý kiến của mọi tổ chức, cá nhân (không chỉ liên quan tới dịch bệnh này).

“Bộ Y tế khẳng định không mời một tổ chức hay cá nhân nào làm cơ quan tư vấn hay chuyên gia cho bộ trong quá trình phòng, chống dịch Covid-19”, ông Vũ Mạnh Cường - Phó Vụ trưởng Vụ Truyền thông - Thi đua khen thưởng của Bộ Y tế nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 28/2, báo Haaretz của Israel có đăng bài “What Israel Can Learn From Vietnam on How to Beat the Coronavirus”, đề cập bác sĩ Rafi Kot (đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội) có tham gia tư vấn cho Chính phủ Việt Nam trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

