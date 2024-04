Cận cảnh các dự án đầu tư công Tập đoàn Thuận An trúng thầu tại Hà Nội

Mới đây, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; đưa hối lộ; nhận hối lộ xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Thuận An và các đơn vị, tổ chức có liên quan. Bước đầu, Cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam, tiến hành khám xét đối với Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ. Hai lãnh đạo khác của Thuận An gồm Tổng Giám đốc Trần Anh Quang, Phó Tổng giám đốc Nguyễn Khắc Mẫn cũng bị khởi tố, tạm giam để điều tra các hành vi sai phạm liên quan. Tại Bắc Giang, nơi Thuận An tham gia một số dự án đầu tư công, C03 cũng khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thạo, Giám đốc và Đàm Văn Cường, Phó Giám đốc, Hoàng Thế Du, Trưởng phòng đều thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh này để điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ...