Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế xem xét công bố hết dịch COVID-19

WHO dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp toàn cầu với COVID-19 Tổng giám đốc WHO chính thức tuyên bố COVID-19 không còn là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu từ ngày 5-5, song cảnh báo căn bệnh này sẽ không bao giờ biến mất. Việc dỡ bỏ cảnh báo PHEIC với COVID-19 là một dấu hiệu cho thấy thế giới đã đạt được tiến bộ trong đối phó bệnh. Tuy nhiên WHO cho biết COVID-19 sẽ không bao giờ biến mất, ngay cả khi nó không còn là tình trạng khẩn cấp nữa. Theo dữ liệu của WHO, tỉ lệ tử vong đã chậm lại từ mức cao nhất là hơn 100.000 người mỗi tuần vào tháng 1-2021 xuống chỉ còn hơn 3.500 người trong tuần tính đến ngày 24-4-2023.