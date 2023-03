Thủ tướng phê chuẩn kết quả bãi nhiệm Phó Chủ tịch Hà Nội Chử Xuân Dũng

Ông Chử Xuân Dũng

Tại Quyết định 268/QĐ-TTg ngày 20/3, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Chử Xuân Dũng, do Ban Bí thư đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Trước đó, vào tháng 12/2022, ông Chử Xuân Dũng bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam để điều tra về tội nhận hối lộ.

Ông Chử Xuân Dũng, 49 tuổi, quê Đông Anh, Hà Nội. Trước khi làm phó chủ tịch UBND TP Hà Nội từ năm 2020, ông Dũng từng giữ các chức vụ giám đốc, phó giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội. Trong giai đoạn dịch COVID-19 bùng phát, ông Chử Xuân Dũng là Phó và Trưởng ban Ban chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 TP Hà Nội.

Cùng ngày, tại Quyết định 269, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đối với bà Vũ Thu Hà, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội.

Nguồn: https://tienphong.vn/thu-tuong-phe-chuan-bai-nhiem-chuc-pho-chu-tich-ha-noi-voi-ong-chu-xuan-dun...Nguồn: https://tienphong.vn/thu-tuong-phe-chuan-bai-nhiem-chuc-pho-chu-tich-ha-noi-voi-ong-chu-xuan-dung-post1519194.tpo