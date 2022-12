Hà Nội điều chỉnh lĩnh vực công tác sau khi Phó Chủ tịch Chử Xuân Dũng bị bắt

Theo đó, căn cứ Quy chế làm việc của UBND thành phố Hà Nội; xét yêu cầu và thực tiễn công tác chỉ đạo, điều hành; trong khi chờ quyết định phân công chính thức, Chủ tịch UBND thành phố điều chỉnh, bổ sung phân công ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác khoa học và công nghệ; lao động, dạy nghề, việc làm và các vấn đề xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội, AIDS, ma túy, mại dâm; văn hóa; thể dục, thể thao; y tế, dân số, gia đình và trẻ em; bảo đảm an toàn thực phẩm.

Ông Lê Hồng Sơn được phân công theo dõi và chỉ đạo Sở VH&TT, Sở KH&CN, Sở Y tế, Sở LĐTB&XH, Đài PT&TH Hà Nội, Báo Kinh tế và Đô thị, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội, Cty TNHH MTV Nhà xuất bản Hà Nội, Cty TNHH MTV Điện ảnh Hà Nội; theo dõi, phối hợp chỉ đạo Bảo hiểm xã hội thành phố, Ngân hàng chính sách xã hội Hà Nội. Ông Sơn cũng được phân công làm nhiệm vụ trưởng một số Ban chỉ đạo, Chủ tịch một số hội đồng cấp thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng phân công Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Minh Hải theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác giáo dục, đào tạo; thông tin, truyền thông; theo dõi và chỉ đạo Sở GD&ĐT, Sở TT&TT, Trường Đại học Thủ đô, các trường cao đẳng thuộc thành phố; theo dõi các quận, huyện: Long Biên, Tây Hồ, Hoài Đức, Hoàng Mai, Gia Lâm và làm nhiệm vụ trưởng một số Ban chỉ đạo, Chủ tịch một số hội đồng cấp thành phố.

Theo UBND thành phố, các nội dung khác của Quyết định số 5506 ngày 31/12/2021 về việc phân công công tác của Chủ tịch UBND thành phố và các Phó Chủ tịch UBND thành phố và Quyết định số 2934 ngày 17/8/2022 của Chủ tịch UBND thành phố về sửa đổi khoản 1, Điều 3, Quyết định số 5506 không thay đổi.

Trước đó, ngày 22/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng để điều tra về tội nhận hối lộ trong quá trình mở rộng điều tra vụ án "chuyến bay giải cứu".

Cùng ngày, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội cũng đã họp, biểu quyết thống nhất cao đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Chử Xuân Dũng.

Ông Chử Xuân Dũng, 49 tuổi, quê Đông Anh, Hà Nội. Trước khi làm Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội từ năm 2020, ông Dũng từng giữ các chức vụ Phó Giám đốc rồi Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội. Ông Dũng cũng là Phó Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội.

Khi là Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, ông Chử Xuân Dũng được phân công phụ trách lĩnh vực Văn hóa - xã hội; theo dõi và chỉ đạo các Sở: GD&ĐT, VHTT, KH&CN, Y tế, LĐTB&XH, TT&TT. Ông Dũng cũng phụ trách các cơ quan báo chí của thành phố, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình văn hóa xã hội, Đại học Thủ đô, các trường cao đẳng thuộc thành phố, Cty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Hà Nội, Điện ảnh Hà Nội. Ông Dũng đồng thời phối hợp chỉ đạo Bảo hiểm xã hội thành phố, Ngân hàng Chính sách xã hội Hà Nội; theo dõi quận Tây Hồ, Long Biên, Hoàng Mai; huyện Hoài Đức, Gia Lâm...

