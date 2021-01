Thủ tướng phát lệnh khởi công tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ

Từ TP.HCM về Cần Thơ chỉ mất 2 giờ Dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ dài 22,97 km, trong đó có 10,44 km đi qua địa bàn tỉnh Đồng Tháp, còn lại là trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Điểm đầu của dự án nằm tại phường Tân Hòa, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điểm cuối của dự án tại nút giao cầu Chà Và (kết nối Quốc lộ 1), thuộc xã Thuận An, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Dự án có tổng mức đầu tư 4.826,23 tỉ đồng do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư, theo hình thức đầu tư công. Tổng Công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long được Bộ Giao thông Vận tải giao làm đơn vị quản lý dự án. Tuyến cao tốc này được thiết kế với vận tốc 100 km/giờ cho giai đoạn xây dựng hoàn chỉnh với 6 làn xe, bề rộng nền đường là 32,25 m. Giai đoạn 1 phân kỳ đầu tư với quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 17m, bề rộng cầu 17,5m, vận tốc 80 km/giờ. Dự án sẽ cơ bản hoàn thành vào năm 2022, đưa vào khai thác toàn bộ dự án giai đoạn 1 trong năm 2023. Sau khi tuyến cao tốc này hoàn thành, kết hợp với tuyến TP.HCM - Trung Lương, Trung Lương - Mỹ Thuận và cầu Mỹ Thuận 2, tạo thành tuyến cao tốc hoàn chỉnh TP.HCM - Cần Thơ. Khi đó, thời gian đi từ TP.HCM đến Cần Thơ chỉ còn gần 2 giờ so với 3-4 giờ hiện nay trong điều kiện không kẹt xe, giảm áp lực giao thông, tai nạn giao thông trên Quốc lộ 1.