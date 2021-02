Thủ tướng: Lập ngay Sở chỉ huy tiền phương phòng, chống dịch tại TP HCM

Thứ Ba, ngày 09/02/2021 00:30 AM (GMT+7)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Y tế chỉ đạo thành lập ngay Sở chỉ huy tiền phương phòng, chống dịch tại TP HCM; tập trung chỉ đạo, hỗ trợ TP HCM sớm kiểm soát ổ dịch.

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 diễn ra chiều 8-2.

Khu vực nhà của bệnh nhân 2004 trong một con hẻm ở đường TL04, phường Thạnh Lộc, quận 12, TP HCM bị phong tỏa từ đêm 7-2 - Ảnh: NLĐO

Theo đó, Thủ tướng đánh giá cao, biểu dương ngành y tế và các địa phương, nhất là Hải Dương, Quảng Ninh, TP HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Gia Lai... đã kịp thời áp dụng nhiều biện pháp mạnh mẽ, tổng lực, đồng bộ, quyết liệt, sáng tạo để phòng, chống dịch. Đến nay, tuy tiếp tục ghi nhận các ca mắc mới trong cộng đồng nhưng về cơ bản đã kiểm soát được các ổ dịch tại Hải Dương, Quảng Ninh.

Việc xuất hiện ổ dịch mới tại TP HCM, TP Hà Nội cho thấy nguy cơ dịch bệnh đang ở mức cao. Thủ tướng yêu cầu cả hệ thống chính trị, cấp ủy, chính quyền các cấp của TP HCM, TP Hà Nội tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt việc khoanh vùng, cách ly, truy vết, xét nghiệm trên diện rộng... nhanh chóng kiểm soát dịch, quyết không để lây lan rộng trong cộng đồng.

Chủ tịch UBND TP HCM, TP Hà Nội quyết định theo thẩm quyền việc áp dụng các biện pháp phong tỏa, giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27-3-2020 hoặc Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng tương ứng với mức nguy cơ lây lan dịch bệnh đối với một số khu vực cụ thể trên địa bàn.

Bộ Y tế chỉ đạo thành lập ngay Sở chỉ huy tiền phương phòng, chống dịch tại TP HCM; tập trung chỉ đạo, hỗ trợ TP HCM sớm kiểm soát ổ dịch.

Thủ tướng cũng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương đẩy mạnh chỉ đạo thực hiện việc thực hiện yêu cầu 5K, trước hết là đeo khẩu trang, không tụ tập đông người, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Vận động hạn chế đến mức tối đa việc tập trung nhiều người tại lễ tang, lễ hội, nghi lễ tôn giáo, tiệc mừng cuối năm, đám cưới; dừng bắn pháo hoa nhân dịp năm mới.

Vận động hạn chế tối đa việc đi lại trong dịp Tết Nguyên đán; vận động các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, công nhân viên tổ chức làm việc trong dịp Tết, sinh hoạt tại chỗ…

Rà soát, chuẩn bị mọi nguồn lực cần thiết (nhân lực, vật tư, sinh phẩm, công cụ, phương tiện, kể cả bệnh viện dã chiến), sẵn sàng cho các tình huống dịch bệnh, kể cả tình huống xấu nhất có thể xảy ra; quan tâm giải quyết chế độ, chính sách, có biện pháp thiết thực động viên kịp thời các lực lượng trực tiếp phòng, chống dịch, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán.

Các đô thị, đặc biệt là các TP lớn như Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng được chủ động quyết định các biện pháp mạnh mẽ phòng, chống dịch; chuẩn bị kỹ lưỡng theo các kịch bản có thể xảy ra, sẵn sàng cho tình huống có đông người mắc bệnh. Các địa phương hiện đang có dịch phải tăng cường chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp nhằm kiểm soát dịch bệnh một cách tốt nhất.

Chủ tịch UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện cách ly tập trung 14 ngày.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện xét nghiệm trên diện rộng đối với người ở các khu vực có nguy cơ cao; thường xuyên cập nhật, giao ban với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các địa phương và kịp thời hỗ trợ, chi viện các địa phương phòng, chống dịch khi cần thiết.

Các Bộ liên quan và UBND các địa phương chỉ đạo sản xuất, cung ứng, không để xảy ra thiếu, khan hiếm các loại vật tư, sinh phẩm phòng, chống dịch và các loại hàng hóa phục vụ nhân dân. TP Hà Nội, TP HCM chuẩn bị dự trữ lượng hàng hóa cần thiết bảo đảm đời sống, sinh hoạt của nhân dân trong bối cảnh có dịch bệnh.

Các lực lượng chức năng như công an, quân đội, quản lý thị trường tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, không để xảy ra các tình huống xấu do diễn biến mới của dịch bệnh.

