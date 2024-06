Thủ tướng kỷ luật 3 nguyên chủ tịch UBND tỉnh

Kỷ luật 4 nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh Ngày 17/6, thông tin cho biết, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với 4 nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh. Theo đó, tại Quyết định số 512/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ đối với ông Nguyễn Tiến Nhường, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2011-2016; 2016-2021. Lý do ông Nhường đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về đảng; thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố Quyết định số 1120-QĐNS/TW ngày 31/01/2024 của Ban Bí thư. Tại Quyết định số 510/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Phong, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2016-2021. Lý do ông Phong đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về đảng; thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố Quyết định số 1407-QĐ/UBKTTW ngày 31/01/2024 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tại Quyết định số 511/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Hữu Thành, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2016-2021 do có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về đảng. Còn tại Quyết định số 513/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ đối với ông Nguyễn Lương Thành, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2011-2016. Lý do ông Thành đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về đảng; thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố Quyết định số 1118-QĐNS/TW ngày 31/01/2024 của Ban Bí thư. Vào tháng 1/2024, tại Kỳ họp thứ 36, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, sau khi xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả kiểm điểm, UBKT Trung ương nhận thấy Ban cán sự đảng UBND tỉnh Bắc Ninh đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để UBND tỉnh và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong quản lý, thực hiện một số dự án/gói thầu do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) và các công ty trong hệ sinh thái AIC thực hiện; nhiều tổ chức đảng, đảng viên bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự. Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, thiệt hại và nguy cơ thiệt hại, lãng phí rất lớn tiền, tài sản của Nhà nước, gây dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, UBKT Trung ương đã thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Phong; khiển trách ông Nguyễn Hữu Thành. Ban Bí thư kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Tiến Nhường và ông Nguyễn Lương Thành.