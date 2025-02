Thu giữ nhiều ô tô "siêu sang" trong đường dây lừa đảo bằng đồng năng lượng MPX

Sáng nay 19-2, tin từ Công an TP Hà Nội cho biết Công an quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) vừa phối hợp với các phòng nghiệp vụ thuộc Công an Hà Nội triệt phá ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn bằng hình thức dụ dỗ, lôi kéo người dân đầu tư mua đồng năng lượng MPX để đào XFI của dự án CrossFi.

Nhiều xe hơi được ban chuyên án thu giữ. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Đến nay, ban chuyên án đã bắt giữ 8 nghi phạm, thu giữ nhiều xe ô tô hạng sang và tài sản phạm tội mà có, tổng trị giá khoảng 500 tỉ đồng.

Theo Công an TP Hà Nội, các nghi phạm đã dùng chiêu trò lừa đảo núp bóng lời mời gọi đầu tư vào các dự án kinh doanh, tiền ảo với hứa hẹn lợi nhuận cao. Qua đó, khiến nhiều nhà đầu tư bị sập bẫy.

Bị hại bị lừa đảo nhiều nhất lên tới 13 tỉ đồng. Ngoài ra, các nghi phạm lừa đảo liên tiếp tổ chức các hội thảo kín, lợi dụng hình ảnh những nhân vật có ảnh hưởng nhằm huy động vốn từ cộng đồng.

Theo Công an Hà Nội, dự án CrossFi từng gây xôn xao trong giới đầu tư tiền mã hóa khi tự xưng là "ngân hàng điện tử phi tập trung" với những lời hứa hẹn lợi nhuận hấp dẫn và mô hình hoạt động rầm rộ, dự án này đã huy động được hàng triệu USD trong suốt 5, 6 năm qua. Tuy nhiên, CrossFi không có giấy phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.