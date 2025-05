Thông tin mới vụ sạt lở công trình thủy điện khiến 9 người thương vong

Thủ tướng: Khẩn trương tìm kiếm cứu nạn, điều tra vụ sạt lở Tối 16/5, Thủ tướng có công điện gửi các bộ Công an, Quốc phòng, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Xây dựng và các tỉnh Lai Châu, Nghệ An yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả sự cố sạt lở tại công trường thi công công trình thủy điện Tả Páo Hồ 1A. Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến thân nhân gia đình những người bị nạn; yêu cầu chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An và lãnh đạo các cơ quan có liên quan tập trung chỉ đạo, triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả vụ sạt lở đất với tinh thần khẩn trương nhất, kịp thời nhất. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu trực tiếp chỉ đạo, huy động lực lượng tập trung tìm kiếm, cứu nạn những người còn mất tích và lưu ý phải bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn, tổ chức cứu chữa miễn phí cho người bị thương. Thủ tướng cũng yêu cầu chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương phối hợp điều tra, xác định rõ nguyên nhân sự cố để kịp thời rút kinh nghiệm trong công tác bảo đảm an toàn thi công xây dựng, xử lý nghiêm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân (nếu có sai phạm) theo đúng quy định của pháp luật. Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo, huy động các lực lượng, phương tiện cần thiết, phối hợp với UBND tỉnh Lai Châu khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân, khắc phục nhanh hậu quả sự cố sạt lở. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo các địa phương rà soát, cập nhật phương án và chủ động triển khai công tác phòng chống thiên tai phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, kịp thời phát hiện các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét để chủ động sơ tán, di dời, bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân. Bộ trưởng các bộ Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường chủ động chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an toàn cho hoạt động thi công, xây dựng, phòng chống sạt lở, nhất là trong mùa mưa lũ đối với lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công.