Thông tin mới vụ nữ tài xế lái ô tô tông liên hoàn gây náo loạn Vũng Tàu

Như PLO thông tin, lúc hơn 21 giờ tối 27-6 xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng trên đường Nguyễn Văn Trỗi (phường 4, TP Vũng Tàu). Vụ tai nạn do nữ tài xế điều khiển ô tô va chạm 4 xe máy khiến 2 người tử vong, nhiều người bị thương.

Ngay sau khi nhận thông tin, ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu đã có chỉ đạo "nóng", yêu cầu công an TP Vũng Tàu khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, khẩn trương xử lý hiện trường để đảm bảo giao thông thông suốt; giải quyết nhanh các thủ tục cần thiết để đưa thi thể các nạn nhân về với gia đình.

Trong sáng 28-6, Ban ATGT TP Vũng Tàu thăm, động viên, chia sẻ với người nhà nạn nhân vụ tử vong do tai nạn, những nạn nhân bị thương hiện đang điều trị tại bệnh viện.

Công an TP Vũng Tàu cũng đã có thông tin ban đầu về vụ việc. Theo đó, trong đêm 27-6, công an đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, củng cố hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nữ tài xế.

Theo công an, lúc 21 giờ 15 phút tối 27-6, ô tô 72A-708.21 do nữ tài xế Trần Thị Thu Th (37 tuổi) điều khiển lưu thông trên đường Nguyễn Văn Trỗi theo hướng từ Lê Hồng Phong về Trần Hưng Đạo (phường 1).

Khi đến khu vực phường 4, đường Nguyễn Văn Trỗi, ô tô do Th. điều khiển va chạm với xe đẩy thùng rác do chị N.T.P (43 tuổi, nhân viên vệ sinh) đẩy bộ cùng chiều phía trước. Sau đó, ô tô của Th tiếp tục chạy đến giao lộ với đường Hùng Vương, va chạm với xe máy biển kiểm soát 72-482…do anh B.X.T (ngụ đường Ngô Đức Kế, phường 7) điều khiển.

Sau hai lần tông, ô tô không dừng lại mà tiếp tục lao tới giao lộ Bà Triệu- Lê Lai- Lê Quý Đôn, va chạm với 2 xe máy trước khi tông vào xe máy 72K1- 9494 do chị P.T.S (ngụ đường Phạm Hồng Thái, phường 7) điều khiển đang chở con gái là cháu L.T.N.T lưu thông chiều ngược lại.

Hậu quả vụ tông liên hoàn này làm nhiều người bị thương và 2 mẹ con chị S tử vong tại hiện trường.

Hiện trường vụ tai nạn do nữ tài xế điều khiển xe ô tô gây tai nạn liên hoàn ở Vũng Tàu. Ảnh: TĐ

Sau khi va chạm với nhiều xe máy, ô tô của Th tiếp tục va chạm với trụ điện và ô tô biển kiểm soát 95A-127.92 đang đỗ trước nhà 38 Lê Quý Đôn, phường 1 mới dừng lại. Sau vụ tai nạn người dân đã mở cửa xe đưa Th xuống bàn giao cho công an phường 4.

Nhận được thông tin, Đội Cảnh sát Giao thông- Trật tự công an TP Vũng Tàu đã đến hiện trường điều tra. Kết quả đo nồng độ cồn của Trần Thị Thu Th lần thứ nhất là 0,385mg/L lần thứ hai là 0,503mg/L.

Công an TP Vũng Tàu đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang. Trong ngày 28-6, công an TP Vũng Tàu tiếp tục củng cố hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thu Th.

Tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn

Trao đổi với PLO, ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu cho biết đã chỉ đạo công an xử lý nghiêm vụ việc theo quy định pháp luật.

Cũng theo ông Thảnh, TP Vũng Tàu được công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chọn thí điểm là thành phố An toàn giao thông. Sau khi triển khai, trong suốt thời gian qua, TP Vũng Tàu đã đảm bảo thực hiện tốt, thể hiện qua việc giảm tất cả các tiêu chí.

Thời gian tới, yêu cầu các lực lượng chức năng, đơn vị cần tăng cường tuần tra, kiểm soát, quyết liệt xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, xem đây là một trong những giải pháp trọng tâm được các lực lượng chức năng triển khai thường xuyên, góp phần kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông cũng như tăng tính răn đe, nâng cao ý thức, xây dựng văn hóa giao thông, an toàn cho xã hội.

Chủ tịch TP Vũng Tàu có chỉ đạo xử lý nghiêm vụ việc nữ tài xế lái xe gây tai nạn, thăm hỏi gia đình các nạn nhân. Ảnh: TĐ

Trong quý 3-2024 là thời gian cao điểm có các đợt nghỉ lễ, kỳ nghỉ hè và mùa du lịch 2024 với lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông rất lớn nên cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông.

Ông Hoàng Vũ Thảnh yêu cầu Ban ATGT thành phố có văn bản chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai quyết liệt các giải pháp, gắn trách nhiệm của người đứng đầu, xây dựng văn hóa giao thông, nâng cao trách nhiệm, siết chặt kỷ cương của người thực thi công vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự ATGT.

Trọng tâm là triển khai các phương án, kế hoạch tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, nhất là các lỗi vi phạm nguyên nhân trực tiếp gây ra TNGT như: Không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, chạy quá tốc độ cho phép, chở quá số người quy định, sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông…

Ngoài ra, tích cực phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT, nhằm tác động, nâng cao ý thức của người tham gia giao thông.

