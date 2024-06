Tìm thân nhân người bị tai nạn, thi thể không nguyên vẹn trên quốc lộ 1A

Ngày 19-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ truy tìm người gây tai nạn giao thông làm một người tử vong trên quốc lộ 1.

Trước đó khoảng 0 giờ 30 phút ngày 18-6, người dân phát hiện tại Km 2064 trên QL1, đoạn thuộc địa phận khóm Đông Bình, phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh có thi thể nam (không còn nguyên vẹn) nằm trên đường (chưa xác định được nhân thân) nên trình báo công an.

Người bị tai nạn giao thông. Ảnh; CA

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT, Công an tỉnh kết hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thị xã Bình Minh khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Người tử vong có đặc điểm: cao khoảng 1,6m, trên 50 tuổi, mặc áo thun ngắn tay sọc ngang, quần đùi jean.

Công an thị xã Bình Minh thông báo đến công an các địa phương về người đàn ông có đặc điểm như trên để tìm thân nhân và bàn giao thi thể cho gia đình. Đồng thời Công an đề nghị người dân khi phát hiện phương tiện có dấu hiệu gây tai nạn trên thì báo ngay đến Công an thị xã Bình Minh để phục vụ công tác điều tra.

