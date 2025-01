Thời tiết đêm Giao thừa các khu vực trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sau khi khối áp cao lục địa từ phía Bắc kéo xuống gây mưa và gió trong 2 ngày 25 và 26/1 (tức 26 và 27 tháng Chạp), từ ngày 27/1 (tức 28 tháng Chạp), mưa kết thúc, thời tiết Thủ đô Hà Nội chuyển sang chuỗi ngày nắng với nền nhiệt thấp, dạng rét khô. Tuy nhiên, về đêm, nhất là thời khắc giao thừa, nền nhiệt sẽ hạ thấp xuống còn 10-12 độ C.

Miền Bắc đón Giao thừa 2025 trong tiết trời rét.

Rét đậm về đêm và sáng sớm, nhưng ban ngày, nhiệt độ lại tăng nhẹ do có nắng. Hình thái này sẽ xuyên suốt trong thời gian 3 ngày Tết, từ hôm nay 28/1 (29 Tết) tới hết mùng 30/1 (tức mùng 2 Tết).

Song theo nhận định của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc bộ trong nửa cuối của kỳ nghỉ Tết, từ ngày 31/1 đến 2/2 (tức từ mùng 3 đến mùng 5 Tết Ất Tỵ), thời tiết Hà Nội mưa nhỏ, sương mù nhẹ, rét đậm về đêm và sáng, hửng nắng, ấm áp về trưa và chiều. , thời tiết tại Hà Nội sẽ có những thay đổi.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế ngày và đêm nay trời nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi, phía nam có mưa rải rác. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ về đêm thấp nhất 12-15 độ C, nhiệt độ ban ngày cao nhất 17-20 độ C.

Các tỉnh, thành từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía bắc nhiều mây, có mưa rải rác, phía nam có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Phía bắc trời rét, nhiệt độ thấp nhất ở phía bắc 17-19 độ C, phía nam 20-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía bắc 22-24 độ C, phía nam 27-29 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. TP.HCM và các tỉnh miền Đông sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, miền Đông có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Theo đánh giá của các chuyên gia, thời tiết Tết năm nay tương đối đẹp, thích hợp để người dân du xuân, chúc Tết. Tuy nhiên, do nền nhiệt chênh lệch giữa ngày và đêm là khá cao, tiệm cận 10 độ C, do vậy, để đảm bảo sức khỏe vui Tết, mỗi người cần chú ý giữ ấm và sử dụng trang phục phù hợp để ứng phó với những thay đổi của nền nhiệt cũng như những ngày có thể xuất hiện mưa phùn, sương mù dịp nửa cuối kì nghỉ Tết.