Thời tiết đầu tuần: Trung Bộ và Nam Bộ hứng đợt mưa to

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ nay (25/9) đến ngày 28/9, các tỉnh Bắc Bộ thời tiết ban ngày chủ yếu nắng ráo, có nơi nắng nóng, chiều tối đến đêm có mưa dông vài nơi.

Tại Trung Bộ, hôm nay (25/9), ở phía Bắc có nắng, từ chiều có mưa rải rác; ở phía Nam do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên có mưa, mưa vừa, mưa to đến rất to. Từ ngày 26/9, mưa có xu hướng dịch chuyển lên phía Bắc nên nhiều nơi ở Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vào giữa tuần, có nơi mưa to đến rất to.

Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết trong tuần này cũng chủ đạo nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

