Thiên tai gia tăng, bão và mưa lớn diễn biến phức tạp trong tháng 8

Nhiều hiện tượng thời tiết nguy hiểm trong tháng 7

Tổng hợp thời tiết trong tháng 7 vừa qua, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đây là tháng có nhiều biến động mạnh với liên tiếp các cơn bão, mưa lớn diện rộng và những đợt nắng nóng gay gắt.

Trong tháng 7/2025, trên Biển Đông đã xuất hiện 3 cơn bão. Bão số 2 (DANAS) hình thành ngày 4/7. Tối ngày 6/7, vị trí tâm bão ở khoảng 22,9 độ Vĩ Bắc - 119,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15. Bão chủ yếu di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc và không ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam.

Tháng 7 nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan diễn biến phức tạp.

Bão số 3 (WIPHA) vào vùng biển phía Đông Bắc Bắc Biển Đông sáng ngày 19/7, mạnh cấp 9, giật cấp 11. Sau khi vào Biển Đông, bão di chuyển Tây Bắc với tốc độ 20km/h, mạnh lên cấp 12, giật cấp 15. Tối 20/7, bão vào vùng biển Nam Quảng Đông (Trung Quốc), giảm còn cấp 10-11, giật cấp 13. Đêm 21/7, bão đi vào đất liền Quảng Đông, suy yếu xuống cấp 9, giật cấp 11, sau đó vào vịnh Bắc Bộ. Ngày 22/7, bão sát bờ Hải Phòng - Ninh Bình, cường độ cấp 9, giật cấp 11, trưa cùng ngày đi vào Hưng Yên - Ninh Bình, giảm xuống cấp 8, giật cấp 10, rồi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và tan dần.

Bão số 4 (COMAY) đi vào vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông và mạnh lên thành bão ngày 23/7. Sáng 25/7, bão đổ bộ phía Tây đảo Lu Dông (Philippines), sau đó đổi hướng Bắc Đông Bắc, ra khỏi Biển Đông, không ảnh hưởng đến Việt Nam.

Thời tiết nguy hiểm gây thiệt hại lớn trong tháng 7 là hiện tượng dông, lốc, sét. Các hiện tượng dông lốc, sét trong tháng 7/2025 ghi nhận tại Hà Nội, Quảng Ninh, Cao Bằng, Thái Nguyên, Phú Thọ, Đồng Nai, Lâm Đồng, An Giang, Đồng Tháp, Quảng Trị, Quảng Ngãi.

Nhiều trạm ghi nhận lượng mưa ngày vượt kỷ lục, điển hình: Văn Lý (Ninh Bình) 229,7mm ngày 22/7, Sầm Sơn (Thanh Hóa) 430,5mm ngày 22/7. Lượng mưa tháng 7 vượt kỷ lục tại một số nơi: Sông Mã (Sơn La) 602,3mm, Bắc Ninh 451,8mm, Tương Dương (Nghệ An) 554,9mm, Khe Sanh (Quảng Trị) 811,3mm.

Tháng 7, Bắc Bộ có 3 đợt mưa lớn (27/6-03/7; 10-16/7; 19-27/7). Đợt mưa từ 19-27/7 do bão số 3 và dải hội tụ nhiệt đới, tổng lượng mưa 150-230mm, nhiều nơi vượt 400mm (Sông Mã 373mm, Mai Châu 290mm, Văn Lý 422mm, Yên Định 404mm). Thanh Hóa đến Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ có 4 đợt mưa rào diện rộng. Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều ngày mưa vừa, mưa to.

Bắc Bộ có 3 đợt (08-09/7, 17-19/7, 28-31/7), nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, có nơi cao hơn. Thanh Hóa đến Đà Nẵng và một số tỉnh Trung Bộ cũng có 3 đợt nắng nóng.

Nhiệt độ trung bình ở Thanh Hóa đến Huế thấp hơn trung bình nhiều năm 0,5-1 độ C; các nơi khác cao hơn 0,5-1,5 độ C. Trạm Sơn Động (Bắc Ninh) ghi nhận 39,4 độ C ngày 30/7, vượt kỷ lục cũ; trạm Cam Ranh (Khánh Hòa) 40,4 độ C ngày 31/7, vượt kỷ lục tháng 7/2021.

Một số nơi Đông Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ thấp hơn 20-50%, Khánh Hòa thấp hơn 50-80%. Các khu vực còn lại cao hơn 20-60% so với trung bình nhiều năm.

Tháng 8 sẽ có 1-2 cơn bão đổ bộ vào đất liền nước ta

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong tháng 8 dự báo nhiệt độ trung bình trên cả nước xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Lượng mưa xấp xỉ trung bình nhiều năm, riêng Duyên hải Nam Trung Bộ cao hơn 10-25%. Có thể xuất hiện 1-2 cơn trên Biển Đông, có khả năng ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam.

Nắng nóng tiếp tục xảy ra ở Bắc Bộ, Thanh Hóa - Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ, tập trung nửa đầu tháng. Bắc Bộ và Thanh Hóa - Huế có khả năng mưa lớn; Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều ngày mưa rào, chiều tối có mưa vừa, mưa to. Thời tiết nguy hiểm cảnh báo là tiếp tục có nguy cơ dông, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, bão và áp thấp nhiệt đới gây gió mạnh, sóng lớn, ảnh hưởng tàu thuyền. Mưa lớn có thể gây lũ lụt, ngập úng vùng trũng, sạt lở đất vùng núi. Nắng nóng nguy cơ khô hạn, thiếu nước ở Nam Trung Bộ. Dông, lốc, sét ảnh hưởng sản xuất và sức khỏe cộng đồng.

Dự báo chi tiết nhiệt độ và lượng mưa tháng 8/2025 tại một số địa phương: