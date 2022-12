Thời tiết đầu tuần: Miền Bắc mưa rét, miền Trung mưa lớn dài ngày

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (5/12), do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ (Thanh Hóa, Nghệ An) trời âm u, có mưa rải rác. Trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 10-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C; các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ từ 13-15 độ C.

Từ ngày 6/12, mưa giảm, sáng và đêm trời còn rét sâu, trưa chiều hửng nắng nên cảm giác ấm áp hơn.

Trong khi đó, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao, nên từ nay đến ngày 6/12 khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Từ ngày 7/12 đến ngày 9/12, khu vực Trung Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Khu vực Tây Nguyên hôm nay và ngày mai (6/12) trời có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ ngày 7/12, mưa giảm, trưa chiều có nắng, chiều tối đến đêm đề phòng mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to.

Nam Bộ thời tiết trong tuần có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng, chiều tối đến đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/thoi-tiet-dau-tuan-mien-bac-mua-ret-mien-trung-mua-lon-dai-ngay-1420820.ngnNguồn: https://nongthonviet.com.vn/thoi-tiet-dau-tuan-mien-bac-mua-ret-mien-trung-mua-lon-dai-ngay-1420820.ngn