Thời tiết đầu tuần: Miền Bắc hứng không khí lạnh tăng cường, miền Trung sắp mưa to

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (9/10), các tỉnh Bắc Bộ ngày nắng, ít mưa. Sau đó, từ đêm 9 rạng sáng 10/10, một đợt không khí lạnh tăng cường khiến các tỉnh Bắc Bộ chuyển lạnh về đêm và sáng sớm, vùng núi cao có nơi trời rét dưới 16 độ C.

Tại Trung Bộ, hôm nay và ngày mai (10/1), ngày nắng, chiều tối có mưa rải rác. Từ ngày 11/10, nhiều nơi ở Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; phía Nam Trung Bộ thời tiết ban ngày có nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rải rác, có nơi mưa to.

Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết trong tuần ban ngày có nắng gián đoạn, mưa to vẫn xuất hiện chủ yếu vào chiều tối và tối, đề phòng ngập úng ở vùng trũng thấp.

