Thời tiết đầu tuần: Miền Bắc đón mưa giải nhiệt, miền Trung vẫn nóng như rang

Thứ Hai, ngày 09/08/2021 06:31 AM (GMT+7)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, từ hôm nay (9/8) đến ngày 11/8, do ảnh hưởng của hội tụ gió lên đến 5.000m nên ở các tỉnh vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-80mm/24h, có nơi trên 100mm/24h. Thời gian mưa lớn tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm.

Đối với khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ (trong đó có Hà Nội) trời ít mưa hơn, diện không đều và đến bất chợt; trưa chiều vẫn có lúc oi nóng nhưng nắng nóng không còn gay gắt như những ngày qua.

Từ ngày 12/8, các tỉnh vùng núi trời nắng trở lại, trong khi đó trung du và đồng bằng có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa dông vài nơi.

Các tỉnh Trung Bộ do ảnh hưởng của gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên thời tiết trong tuần vẫn chủ đạo là nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Đợt nắng nóng này bắt đầu từ ngày 25/7 ở Trung Bộ và dự báo sẽ còn kéo dài nhiều ngày tới.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết trong tuần phổ biến ban ngày có mưa nắng đan xen; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác.

