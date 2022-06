Thời tiết cuối tuần: Nắng nóng quay lại miền Bắc, miền Nam mưa dông về chiều tối

Thứ Sáu, ngày 24/06/2022 07:09 AM (GMT+7)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (24/6), các tỉnh Bắc Bộ sáng sớm có mưa dông vài nơi, trưa chiều trời nắng. Từ ngày 25/6, nắng nóng có xu hướng quay trở lại các tỉnh trung du và đồng bằng Bắc Bộ (trong đó có Hà Nội).

Khu vực Trung Bộ, từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-16 giờ.

Từ khoảng ngày 26/6, nắng nóng có xu hướng gia tăng ở khu vực Trung Bộ và khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ.

Tây Nguyên và Nam Bộ cuối tuần thời tiết phổ biến ban ngày có mưa nắng đan xen, chiều tối đến đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to gây ngập úng ở vùng trũng thấp.

Nguồn: http://danviet.vn/thoi-tiet-cuoi-tuan-nang-nong-quay-lai-mien-bac-mien-nam-mua-dong-ve-chieu-toi-50202224671025482.htmNguồn: http://danviet.vn/thoi-tiet-cuoi-tuan-nang-nong-quay-lai-mien-bac-mien-nam-mua-dong-ve-chieu-toi-50202224671025482.htm