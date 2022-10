Thời tiết cuối tuần: Miền Trung mưa như trút nước, miền Bắc nắng hanh

Thứ Sáu, ngày 14/10/2022 07:08 AM (GMT+7)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ nay (14/10) đến ngày 16/10, thời tiết các tỉnh Bắc Bộ phổ biến không mưa, ngày nắng, trời lạnh về đêm và sáng sớm, vùng núi có nơi trời rét.

Tại miền Trung, khu vực Bắc Trung Bộ thời tiết khá tương đồng với miền Bắc.

Trong khi đó, các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và Tây Nguyên do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau khả năng mạnh thành bão số 5 nên sẽ có mưa vừa, mưa to đến rất to từ ngày 14-16/10.

Tổng lượng mưa tích lũy cả đợt tính đến hết ngày 16/10 ở khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa, khu vực Tây Nguyên phổ biến từ 200-500mm, có nơi trên 600mm; riêng khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi 400-600mm, có nơi trên 800mm.

Nam Bộ những ngày tới thời tiết phổ biến ngày mưa nắng đan xen, chiều tối đến đêm mưa dông vẫn dễ xuất hiện, cục bộ có nơi mưa to.

