Thời tiết cuối tuần: Miền Bắc ngày nắng, miền Nam mưa to về chiều tối

Thứ Sáu, ngày 01/10/2021 07:41 AM (GMT+7)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, cuối tuần (từ 1-3/10), do ảnh hưởng của hội tụ gió lên đến mực 3.000m nên ở vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to (mưa dông tập trung vào chiều tối và đêm). Khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và tối có mưa dông vài nơi.

Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Riêng khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với gió mùa Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh dần nên thời tiết cuối tuần có mưa rào và dông (mưa dông tập trung vào chiều và đêm), cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 30-70mm/24h, có nơi trên 100mm/24h.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

