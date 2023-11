Thời tiết cuối tuần: Miền Bắc nắng hanh, miền Trung kết thúc mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ nay (17/11) đến cuối tuần ngày 19/11, thời tiết các tỉnh Bắc Bộ ban ngày chủ đạo là nắng, đêm có mưa vài nơi, trời rét về đêm và sáng.

Tại miền Trung, hôm nay, phía Bắc sáng có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Riêng khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi sáng nay có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 70-120mm, có nơi trên 200mm; khu vực từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, có nơi trên 120mm.

Từ trưa và chiều ngày 17/11, mưa lớn ở các khu vực trên giảm dần. Đến ngày 18/11, mưa chỉ còn rải rác một số nơi, trưa chiều toàn vùng có nắng.

Tây Nguyên và Nam Bộ sáng nay (17/11) có mưa rải rác, có nơi mưa to; sau mưa giảm. Từ ngày 18/11, thời tiết ban ngày chủ đạo là nắng, chiều tối đến đêm có mưa rải rác, có nơi mưa to.

