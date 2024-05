Thời khắc kinh hoàng của nhóm ngư dân Quảng Bình đối mặt với "thần chết" trên Vịnh Bắc Bộ

Còn 10 ngư dân mất tích Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày (3-5), tàu cá QB 93712 - TS, do ông Phạm Văn Trung (ở tại xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) làm thuyền trưởng (mất liên lạc từ ngày 1-5), bị chìm. Trên tàu có 7 thành viên. Sau đó, tàu cá QB 93712 - TS được một tàu gần đó cứu vớt toàn bộ, thuyền trưởng Phạm Văn Trung không qua khỏi. Đêm 3-5, tàu cá QB 98614 - TS do ông Phan Thanh Hùng (ở phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn) làm thuyền trưởng bị mất liên lạc. Trên tàu có 5 thành viên, đến nay vẫn chưa có thông tin tín hiệu kết nối. Ngày 6-5, anh Nguyễn Ngọc Hà (SN 1984, ở phường Quảng Phúc) được một tàu khác vớt được. Đến ngày 7-5, lực lượng BĐBP tỉnh Quảng Bình phối hợp với chính quyền các địa phương, lực lượng chức năng và ngư dân đã tổ chức tìm kiếm, cứu vớt 14 người (trong đó có 10 người đã vào bờ, 3 người khác đang trên tàu các ngư dân và 1 người đã tử vong). Như vậy, đến hiện tại, 10 người gồm: 6 ngư dân trên tàu cá QB 92669 - TS, 4 ngư dân khác trên tàu cá Quảng Bình 98614 - TS vẫn đang còn mất tích. Nguyên nhân ban đầu được người dân báo về là do lốc xoáy.