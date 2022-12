Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang nói về kế hoạch của công an Đồng Nai

Ngày 22-12, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, chủ trì buổi họp báo thông tin về công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) nổi bật trong năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang phát biểu tại buổi họp báo

Theo báo cáo của Công an tỉnh Đồng Nai, năm 2022, phạm pháp hình sự được kéo giảm 9,17% số vụ so với năm 2019 (thời điểm chưa xảy ra dịch COVID-19). Công tác phòng ngừa đấu tranh nhóm tội phạm xâm phạm sở hữu đã có những chuyển biến rõ nét, tội phạm cướp tài sản giảm hơn 27%, trộm cắp tài sản giảm hơn 29%, cưỡng đoạt tài sản giảm hơn 35%. Tỉ lệ điều tra, khám phá các vụ án về trật tự xã hội đạt hơn 81%, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt hơn 90% (tất cả đều vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao).

Công tác quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội được tăng cường, đẩy mạnh toàn diện, có bước chuyển biến rõ nét.

Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của Công an tỉnh Đồng Nai được Bộ Công an đánh giá, xếp loại xuất sắc và đứng thứ 4/63 tỉnh, thành phố.

Đầu tháng 12-2022, công an bắt giữ các đối tượng trong một băng nhóm ở TP Biên Hoà chuyên cho vay nặng lãi, bắt giữ người trái pháp luật, lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Tại họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang cho biết năm 2023, phương châm hành động của lực lượng là "Xây dựng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại".

Cụ thể, Công an tỉnh Đồng Nai chủ động nắm tình hình từ xa, từ cơ sở. Từ đó, phân tích, đánh giá, dự báo sát hơn những tác động của tình hình để kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự phù hợp với địa bàn, phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại của tỉnh.

Công an chủ động phát hiện, kịp thời đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, bọn phản động, số đối tượng chống đối trên địa bàn tỉnh, ngăn ngừa khủng bố, phá hoại, gây rối an ninh, trật tự.

Cùng với đó, tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm, kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên về trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở; phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với tội phạm tham nhũng, chức vụ, kinh tế, ma túy, môi trường và công nghệ cao.

Trong năm, công an sẽ mở các cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; trước mắt là tập trung bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông dịp Noel, Tết dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

