Thêm 6 vị trí cấp tướng trong lực lượng công an

Sáng 17-7, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố các Luật vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5 vừa qua, trong đó có Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân.

Bổ sung 6 vị trí cấp tướng

Tại cuộc họp báo, giới thiệu về những điểm mới đáng chú ý, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, sĩ quan được xét thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng phải còn ít nhất đủ 3 năm công tác; trường hợp không còn đủ 3 năm công tác khi có yêu cầu do Chủ tịch nước quyết định.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an

Chính phủ quy định cụ thể tiêu chuẩn, tiêu chí thăng cấp bậc hàm cấp Tướng trước thời hạn; Bộ trưởng Bộ Công an quy định cụ thể tiêu chuẩn, tiêu chí thăng cấp bậc hàm trước thời hạn và vượt bậc đối với sĩ quan Công an nhân dân có thành tích đặc biệt xuất sắc đạt được trong chiến đấu và công tác.

Luật cũng bổ sung quy định cụ thể sáu vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp Tướng trong Công an nhân dân, gồm: Một vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thượng tướng; Năm vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng.

Theo Luật vừa được Quốc hội thông qua, sĩ quan công an biệt phái được phê chuẩn chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội có hàm cao nhất là thượng tướng.

Năm vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là thiếu tướng, gồm: Hiệu trưởng Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh nhân dân, một trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và hai vị trí phó cục trưởng tại đơn vị trực thuộc Bộ Công an.

Ngoài ra, Luật quy định Trung đoàn trưởng ở các đơn vị trực thuộc Bộ, Công an TP. Hà Nội, Công an TP.HCM, Trưởng phòng tổ chức cán bộ, công tác đảng và công tác chính trị, Trưởng Công an thành phố thuộc Công an TP. Hà Nội và TP.HCM có cấp bậc hàm cao nhất là Đại tá.

Luật cũng quy định tăng hai tuổi của sĩ quan, hạ sĩ quan; riêng nữ sĩ quan có cấp bậc hàm Đại tá tăng năm tuổi, nữ sĩ quan có cấp bậc hàm Thượng tá tăng ba tuổi; bổ sung quy định kéo dài hạn tuổi phục vụ cao nhất đối với sĩ quan Công an nhân dân trong trường hợp đặc biệt.

Hạn tuổi phục vụ cao nhất của nam sĩ quan có cấp bậc hàm cao nhất là Đại tá, cấp Tướng, nữ sĩ quan có cấp bậc hàm cao nhất là Thượng tá, Đại tá thực hiện theo lộ trình về tuổi nghỉ hưu đối với người lao động như quy định của Bộ luật Lao động.

Cùng với đó, hạn tuổi phục vụ cao nhất của lực lượng công an: nam 62, nữ 60 và thực hiện theo lộ trình về tuổi nghỉ hưu đối với người lao động như quy định của Bộ luật Lao động. Chính phủ sẽ quy định chi tiết hai nội dung nói trên.

Kéo dài thời hạn phục vụ của sĩ quan, hạ sĩ quan công an đem lại lợi ích về mọi mặt

Trao đổi sau đó, Thiếu tướng Phạm Công Nguyên- Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính (Bộ Công an) thông tin thêm về lộ trình thực hiện việc kéo dài hạn tuổi phục vụ đối với sĩ quan, hạ sĩ quan công an.

Thiếu tướng Phạm Công Nguyên- Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính (Bộ Công an)

Theo ông, hạn tuổi phục vụ áp dụng cho sĩ quan có tuổi phục vụ trên 60 tuổi sẽ áp dụng lộ trình quy định tại Bộ Luật Lao động. Cụ thể, mỗi năm kéo dài ba tháng đối với nam sĩ quan và mỗi năm kéo dài bốn tháng với nữ sĩ quan cho đến khi nam đủ 62 tuổi vào năm 2028 và nữ đủ 60 tuổi vào năm 2035.

“Nhóm sĩ quan được kéo dài hạn tuổi phục vụ trên 60 tuổi đến 62 tuổi thì mỗi năm kéo dài ba tháng cho đến khi đủ hạn tuổi phục vụ”- ông Nguyên nói.

Với nam và nữ sĩ quan có hạn tuổi phục vụ lần lượt dưới 60 - 55 tuổi, theo Thiếu tướng Phạm Công Nguyên, khảo sát thực tế cho thấy tuổi đang phục vụ rất thấp so với hạn tuổi đề xuất nên áp dụng tăng ngay hai tuổi mà không theo lộ trình của Bộ Luật Lao động.

“Việc này không áp dụng với các trường hợp đã nghỉ theo chế độ trước khi luật có hiệu lực là 15-8”- ông Nguyên cho biết.

Phóng viên báo Thanh Niên hỏi: Lực lượng vũ trang (quân đội, công an) là lực lượng đặc thù, mọi cơ chế liên quan đều được tính theo cách khác như tuổi nghỉ hưu thường được tính sớm hơn so với tuổi lao động thông thường. Tuy nhiên, căn cứ để sửa đổi nâng tuổi của lực lượng công an lần này là theo Bộ luật Lao động.

“Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo lý giải thêm về việc này”- phóng viên đặt vấn đề.

Trả lời, Thiếu tướng Phạm Công Nguyên cho rằng công an cũng là lực lượng vũ trang, nhưng đặc thù công việc của công an khác quân đội. Ông Nguyên cho biết qua khảo sát thực tế trong lực lượng và xu hướng chung của thế giới cũng kéo dài độ tuổi lao động vì sức khỏe được chăm sóc tốt hơn, tuổi thọ kéo dài...

“Đại đa số các quốc gia phát triển, có chỉ số phát triển con người cao thường có xu hướng kéo dài tuổi lao động bởi nguồn lao động theo hạn tuổi hiện tại sau khi nghỉ chế độ vẫn còn khả năng cống hiến cho xã hội, đất nước rất lớn”- ông Nguyên nói.

Qua rà soát, Bộ Công an đã đề xuất Chính phủ nâng hạn tuổi phục vụ cao nhất của lực lượng công an để sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao, có nhiều kinh nghiệm, có cống hiến, trải nghiệm nhiều trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm. Qua đó giảm đầu vào, chi phí đào tạo, bồi dưỡng bởi đặc thù của công an đòi hỏi đào tạo bài bản, lâu năm, trải qua kinh nghiệm công tác, tích tụ nhiều kinh nghiệm trong thực tiễn.

“Kéo dài thời hạn phục vụ của sĩ quan, hạ sĩ quan trong lực lượng công an là một trong những lợi thế, có nhiều điểm tích cực, đem lại lợi ích cho lực lượng công an, Chính phủ về mọi mặt”- ông Nguyên nói thêm.

Luật sửa đổi, bổ sung Luật Công an nhân dân có hiệu lực thi hành từ ngày 15-8-2023.

Nguồn: https://plo.vn/them-sau-vi-tri-cap-tuong-trong-luc-luong-cong-an-post742669.htmlNguồn: https://plo.vn/them-sau-vi-tri-cap-tuong-trong-luc-luong-cong-an-post742669.html