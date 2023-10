Thanh tra toàn diện hãng xe Thành Bưởi vào ngày 5-10

Vụ tai nạn nghiêm trọng ở Đồng Nai làm 5 người chết, 4 người bị thương do tài xế xe Thành Bưởi gây ra đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Nhiều vấn đề được đặt ra là đơn vị quản lý xe Thành Bưởi và nhà xe này đã kiểm tra các điều kiện an toàn ra sao; camera giám sát hành trình đã được kiểm tra, giám sát như thế nào?

Một điểm đón trả khách của hãng xe Thành Bưởi trên đường Mai Chí Thọ, TP.HCM. Ảnh: ĐÀO TRANG

Xe Thành Bưởi chạy theo hình thức hợp đồng

Thành Bưởi là một hãng xe lớn có trụ sở chính tại TP.HCM nhưng hiện nay rất ít tuyến của hãng xe này đăng ký vào bến xe. Theo tìm hiểu của PV tại hai bến xe Miền Đông cũ và mới, lãnh đạo cả hai bến xe này đều khẳng định hãng xe Thành Bưởi không hoạt động trong bến. Trong khi đó, đại diện Bến xe Miền Tây cũng cho biết tại bến xe này, hãng xe Thành Bưởi chỉ hoạt động duy nhất tuyến TP.HCM - Cần Thơ.

“Tuyến chủ đạo của hãng xe Thành Bưởi là TP.HCM - Đà Lạt, Lâm Đồng đã được hãng này rút ra ngoài và chạy theo hình thức xe hợp đồng. Tuy là xe hợp đồng song hãng này tổ chức đặt vé, đặt chỗ với từng khách hàng, chạy đón trả khách như một tuyến cố định, như vậy không đảm bảo công bằng với các đơn vị vận tải khác” - một lãnh đạo Bến xe Miền Đông mới nói.

Điểm đón, trả khách của xe Thành Bưởi trên đường Mai Chí Thọ, TP. Thủ Đức gây ùn ứ. Ảnh ĐT

Hiện nay, không chỉ hãng xe Thành Bưởi mà hình thức xe hợp đồng đang được các nhà xe sử dụng phổ biến. Nhiều hãng xe thay vì hoạt động ở các bến xe cũng bắt đầu rút ra ngoài để hoạt động. Các phương tiện đang tổ chức đón trả khách trên các tuyến ngoài vành đai hạn chế xe khách giường nằm như đường Mai Chí Thọ, đường Liên Phường, Quốc lộ 1, các khu vực tiếp nhiên liệu…

Tuy nhiên, điều đáng nói là các xe hợp đồng sẽ do chính doanh nghiệp đó tự kiểm tra các điều kiện an toàn, các quy định trước khi xuất bến. Mới nhất, tài xế xe khách Thành Bưởi gây tai nạn đã bị Công an tỉnh Lâm Đồng tước giấy phép lái xe ba tháng. Trong khi đó, tài xế vẫn tiếp tục cầm lái và gây tai nạn nghiêm trọng.

Theo Sở GTVT TP.HCM, hình thức xe hợp đồng đã được Bộ GTVT cho phép. Điểm đón trả khách mà các nhà xe này tổ chức do Sở KH&ĐT cấp.

“Xe khách Thành Bưởi cũng tham gia theo hình thức xe hợp đồng. Khi các ngành chức năng kiểm tra, hãng xe xuất trình được hợp đồng giữa nhà xe và hành khách” - đại diện Sở GTVT nói.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Đồng Nai và để kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm.

Xe gây tai nạn được cấp phù hiệu xe du lịch

Liên quan đến xe Thành Bưởi gây tai nạn, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ngày 2-10, Cục Đường bộ Việt Nam (VN) cho biết: Qua kiểm tra dữ liệu trên hệ thống giám sát hành trình, xe khách biển số 50F-004.83 thuộc quyền quản lý sử dụng, điều hành của Công ty TNHH Thành Bưởi và được Sở GTVT TP.HCM cấp phù hiệu.

Vụ tai nạn nghiêm trọng do tài xế xe Thành Bưởi gây ra tại Đồng Nai. Ảnh VH

Thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Đồng Nai và để kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm, Cục Đường bộ VN đề nghị Sở GTVT kiểm tra về việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải đối với Công ty TNHH Thành Bưởi.

Trong đó, đặc biệt tập trung vào kiểm tra quy trình bảo đảm an toàn giao thông trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô của đơn vị và xử lý vi phạm (nếu có). Sở GTVT TP phải báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý về cục trước ngày 15-10.

Cục Đường bộ VN cũng cho biết hiện nay camera giám sát hành trình và việc điều phối, giám sát tài xế, các tuyến vận tải do chính doanh nghiệp tự thực hiện. Hãng xe Thành Bưởi cũng vậy.

“Hệ thống dữ liệu camera giám sát hành trình mới trong giai đoạn thử nghiệm, chưa đồng bộ. Theo đó, trách nhiệm và ý thức của doanh nghiệp vận tải và tài xế là vô cùng quan trọng. Cục sẽ tiếp tục nghiên cứu và hoàn chỉnh hệ thống này trong thời gian tới” - Cục Đường bộ VN nói.

Đối với vấn đề cấp phù hiệu, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng cho biết xe của Thành Bưởi gây tai nạn tại tỉnh Đồng Nai được cấp phù hiệu theo loại hình xe du lịch.

Chiếc xe gây tai nạn tại Đồng Nai được cấp phù hiệu là xe du lịch. Ảnh VH

Thông thường khi các đơn vị vận tải đề nghị cấp phù hiệu theo loại hình nào, đơn vị quản lý sẽ xem xét và cấp khi đủ điều kiện. Trường hợp đơn vị vận tải có vi phạm hoặc chạy không đúng với loại hình đã đăng ký thì sẽ bị lực lượng chức năng kiểm tra và xử lý theo đúng quy định.

Đối với hình thức quản lý xe hợp đồng, UBND TP từng kiến nghị gửi Bộ GTVT về việc khẩn trương nâng cấp hệ thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của Cục Đường bộ VN. Qua đó, trích xuất dữ liệu điểm đầu, điểm cuối trùng lặp của tổng số chuyến xe trong thời gian một tháng. Đây là cơ sở xử lý các trường hợp phương tiện kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng và du lịch vi phạm.

Liên quan đến việc thanh tra, kiểm tra toàn diện hãng xe Thành Bưởi theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đại diện Sở GTVT cho biết dự kiến sẽ kiểm tra vào ngày 5-10.•